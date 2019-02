Il Phi Beach di Baja Sardinia è salvo | potrà riaprire la prossima estate

Golf - PGA Tour 2019 : Phil Mickelson non trema! Suo l’AT&T Pebble Beach Pro-Am : Phil Mickelson non trema e fa suo l’AT&T Pebble Beach Pro Am (montepremi 7,6 milioni di dollari) con 24 ore di ritardo dalla normale tabella di marcia. Lo statunitense chiude le ultime due buche trovando un ulteriore birdie, arrotondando dunque lo score a -19. Non riesce dunque il miracolo a Paul Casey. L’inglese mette a segno un birdie nelle sue tre ultime buche, conquistando la piazza d’onore in solitaria. Sui percorsi ...