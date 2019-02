ilfattoquotidiano

'Il pesto alla genovose è cancerogeno'. Non è vero, sul basilico girano parecchie bufale

(Di domenica 17 febbraio 2019) Ilgenovese potrebbe essere cancerogeno? Si tratta di unrme che riemerge periodicamente, anche se la notizia non è nuova. Lo studio italiano che denunciava la presenza nelle profumate foglie di una concentrazione 600 volte superiore ai limiti di sicurezza di metil-eugenolo, una sostanza riconosciuta come genotossica e cancerogena, è del 2001, ma a renderlo popolare è stata nel 2004 una dichiarazione di Umbertonesi, che in un confronto dedicatosicurezza degli organismi geneticamente modificati menzionò i possibili rischi legati all’uso del “naturalissimo”, scatenandormi e polemiche che non si sono ancora spenti.In cosa consiste il problema? Il profumo delche tanto apprezziamo è dovuto a una combinazione di sostanze attive, tra cui il metil-eugenolo – e altre sostanze individuate come cancerogene come l’estragolo – che le ...