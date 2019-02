Il nuovo ponte di Genova non avrà i 43 lampioni in ricordo delle vittime

nuovo ponte - cancellati i lampioni in ricordo delle 43 vittime | : La decisione presa per motivi di sicurezza stradale. C’è l’ipotesi di un memoriale ai piedi del viadotto

Al via la demolizione del Ponte Morandi. Conte : il nuovo pronto nel 2020 : Il Presidente del Consiglio presente sul cantiere ha parlato di un momento di riscatto per il paese. Spuntano intanto altri report alterati sulla criticità del viadotto prima della tragedia del 14 ...

Crollo Genova - Conte : nuovo ponte in piedi entro fine anno : Genova, 8 feb., askanews, - 'Oggi inizia l'operazione di demolizione del ponte, è un giorno importante perché scandiamo il primo passo di un percorso che speriamo sia il più breve possibile. Ci ...

Genova - iniziato lo smantellamento del Ponte Morandi : Conte - "nel 2020 l'inaugurazione del nuovo viadotto"

Fondazione Leonardo - Profumo : "Ponte per la creazione di un nuovo umanesimo industriale" : "Oggi più che mai serve nuovo umanesimo industriale per favorire il dialogo tra scienza e cultura", ha detto Profumo.

Alitalia - soluzione si allontana : Fs chiede altri 40 giorni per decidere. E la scadenza del prestito ponte può slittare di nuovo : Per Alitalia “siamo già in prorogatio” come ha spiegato il vicepremier Luigi Di Maio e hanno confermato fonti del ministero dello Sviluppo economico. È scattata infatti oggi, primo febbraio, la proroga di 40 giorni chiesta dalle Fs ai commissari Alitalia Stefano Paleari, Enrico Laghi e Daniele Discepolo per un supplemento d’indagine. Tuttavia la strada è in salita: le proposte dei partner stranieri sarebbero di gran lunga al di sotto delle ...

I lavori per il nuovo ponte di Genova ritarderanno per una traduzione? : I lavori per la ricostruzione del Ponte Morandi potrebbero allungarsi per colpa di una traduzione dal tedesco. Lo scrive oggi il quotidiano La Stampa , che racconta di un un summit tra i periti ...

Genova - per la ricostruzione serve tempo. Basta che non sia un nuovo ‘ponte del diavolo’ : Partecipando a un dibattito sul disastro del viadotto Polcevera – nell’ambito del Festival della Criminologia: Ponte Morandi, crimine pubblico e privato: racconto, divulgazione, riflessione – ho citato la vulgata antropologica dei “ponti del diavolo”, in contrasto con l’esegesi moderna che fa dei ponti un simbolo di unione e vicinanza, immortalato dai ponti inesistenti stampati sul retro di ogni banconota in euro. Come scrisse Anita ...

nuovo ponte - ecco i punti dell’accordo : a velocità limitata e spostato di 20 metri : Il viadotto sarà più ampio del Morandi, ma imporrà di rallentare in alcuni tratti. Modificato il tracciato per evitare scavi dove sono interrate molte condutture

Piano : «Un team al lavoro per coniugare nel nuovo ponte estetica e semplicità» : Il 15 aprile 2020 passeranno le prime auto sul nuovo ponte di Genova: questa la data inserita nel contratto, firmato ieri

Genova - il nuovo ponte sarà percorribile nel 2020 : Il nuovo ponte di Genova, quello che sorgerà al posto del viadotto crollato lo scorso 14 agosto, sarà completato alla fine del 2019, ma affinché sia percorribile sarà necessario qualche mese in più. Lo ha confermato oggi il sindaco di Genova e commissario straordinario per la ricostruzione Marco Bucci nel giorno della firma del contratto per la demolizione dei resti di viadotto Morandi e per la ricostruzione del ponte.L'evento si è tenuto ...