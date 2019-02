Il Napoli che non riesce a segnare è il nuovo problema per Ancelotti

ilnapolista

(Di domenica 17 febbraio 2019) Applausi a fine partita Il momento più bello sono stati gli applausi a fine partita. Pochi – circa ventimila – ma molto buoni gli spettatori al San Paolo. Che al triplice fischio finale di un fischiatissimo Fabbri, hanno applaudito ilche ha mostra impegno ma non ha avuto la necessaria lucidità per battere il Torino. Giro di campo per i calciatori che sono stati applauditi e la curva B ha intonato il coro: “Vogliamo l’Europa League.Ildiha inanellato il secondo zero a zero consecutivo dopo quello di Firenze. Il terzo nelle ultime quattro partite. E anche stavolta può rammaricarsi per la cronica difficoltà sotto rete. Due pali non bastano a lenire l’amarezza. Anzi. Ilha uncol gol. Firenze non è stata una tappa casuale. Anche stasera ilha prodotto tantissimo – il Torino ha tirato una sola volta in porta ...