Il Fatto Quotidiano e Mediapart | ogni lunedì in edicola – 18 febbraio | Le intercettazioni

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 17 Febbraio : Tav - costruttori pronti a varare di nascosto 3 miliardi di appalti : Torino-Lione Tav, c’è il via libera alle gare d’appalto (anche dall’Italia) La lettera – La pubblicazione dei bandi era sospesa fino a fine 2018, in attesa della costi-benefici. Adesso i costruttori si sentono autorizzati a procedere di Gianni Barbacetto Suicidio perfetto di Marco Travaglio Facciamo finta che gli iscritti ai 5Stelle abbiano già votato pro o contro l’autorizzazione a procedere per Salvini sul caso Diciotti. E ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 16 Febbraio : I giudici Ue bocciano il Tav : Spagna - Portogallo e Germania sono fuggiti : Il dossier I tecnici Ue non credono al Tav: “L’Alta velocità è uno spreco” Il rapporto – Bruxelles insiste: “Va Fatto o verrete tagliati fuori dalla rete transnazionale”. Ma per la Corte dei Conti europea è un flop di Carlo Di Foggia Mai dire Rousseau di Marco Travaglio Dunque i 5Stelle, come aveva anticipato il nostro Luca De Carolis, affideranno lunedì agli iscritti della piattaforma Rousseau la decisione se autorizzare o meno i ...

Audiweb 2.0 - ecco i dati di dicembre 2018 : tra i quotidiani ilFattoquotidiano.it sul podio con Repubblica e Corriere : Dopo i dati mensili rilasciati da Comscore, che hanno registrato a dicembre 2018 lo storico sorpasso de ilfattoquotidiano.it sul Corriere.it, sono stati rivelati anche i dati Audiweb dell’ultimo mese dell’anno. Tra i quotidiani generalisti e al netto delle partnership chiamate TAL, il sito del Fatto Quotidiano si piazza al terzo posto sul podio subito dopo Repubblica e Corriere con 1,183,473 utenti unici e 2,824,000 pagine ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 15 Febbraio : Prescrizione. L’ultima di Bankitalia : meno tutele ai truffati dalle banche : Risparmio, Bankitalia vuole levare le tutele per i truffati La proposta: dimezzare da 10 a 5 anni la “prescrizione” per i clienti che ricorrono all’Arbitro bancario. Per il 2009-2014 restano solo i giudici di Carlo DI Foggia Matteo Pitagorico di Marco Travaglio Houston, abbiamo un problema: l’analisi costi-benefici sul Tav “non convince” Matteo Salvini. E questo è un bel guaio. I professori Ponti&C, incaricati di valutare se convenga ...

Il Fatto Quotidiano confonde casa Insigne con casa Bandaranaike : «L’autodeterminazione della donna» Al Fatto Quotidiano hanno preso particolarmente sul serio lo scherzo architettato da Le Iene e sua moglie a Lorenzo Insigne. Noi ne abbiamo scritto ieri. Non tutti i nostri lettori sono stati d’accordo con la nostra visione. Nessuno, però, ha scambiato la famiglia Insigne per la famiglia cingalese Bandaranaike in cui Sirimavo – vedova del primo ministro Solomon che venne assassinato ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 14 Febbraio : Il M5S si fa partito e apre alle liste civiche : Nuove regole – Sì alle alleanze con le civiche Di Maio fa il partito: così cambia il M5S che fu di Casaleggio Dopo la sconfitta in Abruzzo il capo politico disfa tutto: meno web, più esterni. Gli ortodossi di Fico già in rivolta di Luca De Carolis Il Festival di Sanscemo di Marco Travaglio Accadono cose fantastiche, ai confini della realtà, cose che voi umani ecc. Ne dico quattro, per motivi di spazio. Il presidente della Giunta per ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 13 Febbraio : La Lega contesta la rilevanza del rapporto prodotto dalla commissione Ponti : Costi-benefici Arrivano i numeri e sparisce il governo: sul Tav tutti muti Stranezze – L’opposizione si scatena contro l’analisi; Salvini svicola, Di Maio sparisce, Toninelli scrive di Marco Palombi I vedovi di Marco Travaglio La vedovanza è sempre una condizione penosa, dunque i vedovi del Tav meritano grande rispetto, oltre alle condoglianze di rito. Dev’essere terribile perdere all’improvviso la compagna di una vita (la chiamano ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 Febbraio : : Ecco l’analisi Il Tav costa troppo e non serve a nulla: 7 miliardi di motivi Il dossier costi/benefici stronca l’opera: i primi sono altissimi, i secondi quasi inesistenti di Carlo Di Foggia Perdere l’onore di Marco Travaglio Fra le tante spiegazioni possibili del voto in Abruzzo, col trionfo del centrodestra e il crollo dei 5Stelle e del Pd, la più semplice ed evidente è questa: cinque anni fa Salvini non c’era, il suo partito si ...

Sanremo 2019 - l'amico di Mahmood contro il Fatto Quotidiano : "Potete prendere il mio pesce in bocca" : Finisce male l'esperienza del Fatto quotidiano al Festival di Sanremo, perlomeno quella con Gue Pequeno. Il rapper milanese, che sul palco dell'Ariston ha duettato con il vincitore Mahamood, ha preso di mira gli inviati del giornale diretto da Marco Travaglio. La polemica scoppia su Instagram, quand

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 11 Febbraio : L’attore per un applauso spesso è disposto a giocarsi la madre - Tullio Solenghi a 11 anni sul piatto della vita ha rilanciato con la scuola : “Il primo pubblico sono stati i compagni di classe - il primo copione le imitazioni dei professori - la docente di Fisica la vittima preferita : Regionali Abruzzo, le destre battono Legnini. Batosta dei 5 Stelle Domina Marsilio – Il candidato di Lega-FI-FdI nettamente avanti. Secondo il centrosinistra. Male il Movimento fermo intorno al 20% di Tommaso Rodano giro di Marco Travaglio Nuovo outlet paradiso. “Ritornare alle chiusure domenicali è una follia del governo, bisogna invece promuovere la funzione sociale dei centri commerciali. Hanno un impatto positivo in termini di ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano dell’11 Febbraio : Abruzzo - Salvini e B trionfano. Governo più debole : Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Nuovo outlet paradiso. “Ritornare alle chiusure domenicali è una follia del Governo, bisogna invece promuovere la funzione sociale dei centri commerciali. Hanno un impatto positivo in termini di aggregazione, socializzazione, innovazione, correttezza fiscale, di riqualificazione urbana. Rappresentano per i giovani un punto di ritrovo sicuro, alternativo alla strada, per anziani e famiglie nuovi luoghi ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 11 Febbraio : L’attore per un applauso spesso è disposto a giocarsi la madre - Tullio Solenghi a 11 anni sul piatto della vita ha rilanciato con la scuola : “Il primo pubblico sono stati i compagni di classe - il primo copione le imitazioni dei professori - la docente di Fisica la vittima preferita : giro di Marco Travaglio Nuovo outlet paradiso. “Ritornare alle chiusure domenicali è una follia del governo, bisogna invece promuovere la funzione sociale dei centri commerciali. Hanno un impatto positivo in termini di aggregazione, socializzazione, innovazione, correttezza fiscale, di riqualificazione urbana. Rappresentano per i giovani un punto di ritrovo sicuro, alternativo alla strada, per anziani e famiglie nuovi luoghi di ...

Il Fatto Quotidiano e Mediapart - ogni lunedì in edicola. Lunedì 11 febbraio “I nuovi paria della Turchia” : Il governo del presidente Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato lo stato di emergenza il 20 luglio 2016, cinque giorni dopo il tentato colpo di stato attribuito al predicatore islamista Fetullah Gülen, ex alleato del capo dello Stato diventato poi il suo peggior nemico. Tra l’entrata in vigore del regime speciale e la sua revoca effettiva, il 25 luglio 2018, circa 170mila persone accusate di legami con l’organizzazione gülenista FETÖ sono state ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 10 Febbraio : Scontro al colle – Su Signorini - uomo di Visco : Ai ferri corti “Azzerare Banca d’Italia”. Lo Scontro è anche col colle Minacce – Il capo dello Stato avverte il premier: “Se dite no a Signorini, io intervengo pubblicamente”. Conte insiste: “Non possiamo confermarlo, serve un cambiamento” di Carlo Di Foggia Il Festival di Sanmatteo di Marco Travaglio Lo so, cari lettori, vado contro i miei interessi di direttore e azionista del Fatto. Ma vi invito, per puro spirito altruistico, a ...