Il cervello dei mattinieri funziona meglio | nella vita di tutti i giorni

"Attacco al cervello". L'inchiesta di PresaDiretta sulle sostanze tossiche che quotidianamente mettono a rischio la salute dei bambini : "Il cervello è diverso da tutti gli altri organi: si può vivere con un solo rene ma non si può vivere con metà cervello. Abbiamo bisogno di un cervello perfettamente funzionante". Philippe Grandjean, professore aggiunto all'Università di Harvard, intervistato da Lisa Iotti per la puntata di PresaDiretta intitolata "Attacco al cervello" in onda sabato 16 febbraio alle 21.45, è uno dei più massimi ...

Grillo invitato a parlare a Oxford : 'Erano stanchi dei soliti cervelloni' : Il fondatore del Movimento 5 Stelle è stato invitato a parlare ad Oxford per il giorno 14 gennaio. L'annuncio è stato dato da Grillo stesso sul proprio blog. Come suo solito, il comico ha ironizzato sull'evento e anche sui "colleghi" che lo hanno preceduto, persone del calibro di Einstein e il Dalai Lama. L'evento, decisamente curioso e anche particolare per le abitudini dell'istituzione Oxfordiana, si inserisce comunque su un binario di piena ...

Beppe Grillo a Oxford il 14 gennaio : "Erano stanchi dei soliti cervelloni" : Il 14 gennaio terrò uno speech all'Oxford Union, l'istituzione dell'Università di Oxford che ha un'antica tradizione nell'ospitare personaggi e celebrità internazionali (Albert Einstein, Stephen Hawking, Ronald Reagan, Richard Nixon, Carter, Winston Churchill, Dalai Lama, Malcolm X, fino a Michael Jackson, Martin Scorsese, Elton John etc)". Ad annunciarlo sul suo blog è Beppe Grillo spiegando di aver ricevuto l'invito ...

Francesco Chiofalo e il tumore al cervello/ Foto - l'incoraggiamento dei fan : 'È toccato anche a me e...' : Francesco Chiofalo e il tumore al cervello. Come sta? La Foto in ospedale assieme alla mamma: 'Ora più che mai ho bisogno di te'