Il 40 per cento di chi prenderà il reddito di cittadinanza non dovrà lavorare | ecco

Pompei secondo sito più visitato d'Italia : +7 - 78 per cento di visitatori nel 2018 : La regina dell'archeologia sul podio dei musei più visitati d'Italia. Il Parco Archeologico di Pompei continua a difendere la medaglia d'argento, seconda solo al Colosseo e prima...

Telecom - Cassa Depositi pronta a crescere fino al 10 per cento : MILANO - Il ritorno dello Stato Padrone. La giornata che si è aperta con il possibile ingresso di Cdp nell'operazione che vede il salvataggio del gruppo Astaldi da parte di Salini-Impèregilo, è ...

Autonomia del Veneto - Zaia : «Bozza firmabile al 70 per cento» : Zaia ha sottolineato che l'accordo raggiunto martedì con il ministero dell'Economia e delle finanze «è un accordo fondamentale che di fatto sblocca tutta la trattativa autonomista». Zaia si aspetta ...

"L'ottanta percento dei sacerdoti del Vaticano è omosessuale" : Il fine di Martel pare essere questo: dimostrare che all'interno della Santa Sede si nasconda 'la più grande comunità gay del mondo'. Ma ci sarebbe una contraddizione in termini: quella stessa '...

Salini diventerà socio di Astaldi al 65 per cento : Milano . Dopo un avvio in timido rialzo, Piazza Affari riprende la strada in discesa con un calo dello 0,4 per cento dopo le prime due ore di negoziazioni in un contesto di mercati europei ...

Banche - la stangata sui conti correnti : costi di gestione lievitati fin oltre il 40 per cento : La stangata fiscale da oltre quattro miliardi su Banche e assicurazioni prevista dalla legge di bilancio, ha fatto fare ad Antonio Patuelli, presidente dell' Abi, la figura dell' indovino. Patuelli aveva detto: «Aumentare la pressione fiscale sulle Banche» non punirà solo il settore «ma indebolirà o

Latte : Cia Veneto - nella nostra Regione perse cento aziende in un anno : Venezia, 12 feb. (AdnKronos) - "Solidarietà ai pastori sardi, ma la questione Latte riguarda anche noi: il Veneto soffre dei medesimi problemi". Gianmichele Passarini, presidente di CIA - Agricoltori Italiani Veneto, appoggia la protesta dei produttori sardi e ne approfitta per fare il punto della s

La polemica di Ultimo sui social : 'Avevo più del 30 per cento dei voti di Mahmood' : Di certo non le ha mandate a dire Niccolò Morriconi, in arte Ultimo. A distanza di meno di 24 ore, il cantante ha espresso tutto il suo dissenso sul verdetto finale della 69° edizione del Festival di Sanremo, vinto dal cantante milanese Mahmood. La polemica Ultimo si è sfogato sul proprio profilo Instagram con una serie di 'stories', nelle quali ha spiegato perché, a suo parere, avrebbe dovuto vincere il Festival di Sanremo 2019. Le sue parole ...

Sanremo - Mahmood : «Io sono italiano al cento per cento» : di Rita Vecchio È un italiano con un nome arabo che vince a sorpresa il Festival di Sanremo. E si alza un polverone. Non solo per il fatto che con la sua canzone Soldi non ci si aspettava la vittoria ...

Mahmood : "Italiano al cento per cento - ma all'Eurovision non so se ci andrò" : Il viaggio da Gratosoglio, periferia di Milano, a Sanremo, per una settimana capitale della musica italiana, è molto più lungo di quanto non sia sulle mappe stradali. Mahmood l'ha percorso con la ...

Duecento persone truffate con le mail che offrono telefonini a un euro : Boom di raggiri negli ultimi mesi con la promessa di uno smartphone in regalo. Sottratti fino a diecimila euro

Abruzzo al voto - Salvini rompe il silenzio elettorale. Affluenza in calo al 13 - 4 per cento : ... in testa alla coalizione di centrodestra composta, oltre che dal suo partito, Lega, Forza Italia, Udc-Dc-Idea e Azione Politica; l'ex vicepresidente del Csm e sottosegretario all'Economia Giovanni ...

Alle 12 l’affluenza per le elezioni regionali in Abruzzo era del 13 - 42 per cento : Alle 12 l’affluenza per le elezioni regionali in Abruzzo era del 13,42 per cento, più bassa di quella delle precedenti elezioni, quando era stata del 15,92 per cento. I seggi rimarranno aperti fino Alle 23. I dati sull’affluenza arrivano da