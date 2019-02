Icardi | la sorella lo attacca e lui risponde | Trovati un lavoro e lasciami

Icardi e la sorella - guerra via Twitter. E alla fine spunta Wanda : Botta e risposta in famiglia. Ma via Twitter. Al centro ancora Mauro Icardi che stavolta è intervenuto seccamente attraverso i social network nei confronti della sorella Ivana che aveva "cinguettato" ...

Rottura Icardi-Inter - il tweet della sorella di Mauro è… velenoso : ancora un attacco a Wanda Nara : Ivanna Icardi ci va giù pesante: ancora un duro attacco a Wanda Nara dopo l’annuncio dell’Inter di togliere la fascia da capitano a Maurito e di non convocarlo per la sfida contro il Rapid Vienna “Cronaca di una morte annunciata. Povero mio fratello, ma perché continua a permettere tutto ciò? All’Inter non permettono questi atteggiamenti. Se avesse alle spalle una persona seria, che davvero si prendesse cura di lui, ...

Sorella Icardi : “Wanda? La cosa peggiore che potesse capitare” : Sorella Icardi- Un attacco totale a sottolineare il rapporto tutt’altro che idilliaco tra la Sorella di Icardi e Wanda Nara. La Sorella del bomber argentino, Ivana Icardi, sul proprio account twitter, ha postato una foto che la ritrae insieme ad Icardi e alla sua ex cognata, ovvero l’ex ragazza del bomber argentino. Un attacco al […] L'articolo Sorella Icardi: “Wanda? La cosa peggiore che potesse capitare” proviene ...

C’è Posta Per Te : Le Offese Della Sorella di Mauro Icardi a Wanda Nara! : In una puntata di C’é Posta Per Te, Maria De Filippi ha ospitato Mauro Icardi e la moglie Wanda Nara. Dopo poche ore dal termine Della puntata, la Sorella del calciatore, ha scritto delle parole al veleno contro la cognata! Sentite in che maniera la smaschera! Maria De Filippi riesce ancora una volta nel suo intento di coinvolgere, intrattenere ed emozionare il suo pubblico. Una famiglia come tante, papà, mamma e 3 figli del Sud Italia. ...

Wanda Nara - il duro attacco della sorella di Mauro Icardi : “Della famiglia non te ne frega niente - pensi solo ai soldi” : Dopo la partecipazione di Wanda Nara e Mauro Icardi a C’è Posta Per Te, il programma di Canale 5 con Maria De Filippi, Ivana Icardi, la sorella dell’attaccante dell’Inter, ha lanciato un duro attacco alla moglie e manager del fratello: “Mamma mia…lì dovrebbero essere seduti i miei fratelli e i miei genitori per sapere perché è stato permesso di mangiare in testa da una persona di questo genere a un bravo ragazzo, intelligente e ...