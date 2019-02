I risultati della 24ª giornata di Serie A

Serie B - i risultati in diretta LIVE della 24giornata : LE FORMAZIONI UFFICIALI Lecce , 4-3-1-2, : Vigorito; Venuti, Marino, Meccariello, Calderoni; Arrigoni, Tachtsidis, Tabanelli; Falco; La Mantia, Palombi. All: LIVErani Livorno , 3-4-1-2, : Mazzoni; ...

risultati serie A - la diretta live della 24giornata : FORMAZIONI UFFICIALI Genoa , 4-3-3, : Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito; Lerager, Radovanovic, Rolon; Lazovic, Sanabria, Kouame. All. Prandelli Lazio , 3-5-1-1, : Strakosha; Patric, Acerbi, ...

Bundesliga - i risultati della 22giornata. Lunedì il Borussia Dortmund a Norimberga : La 22giornata della Bundesliga verrà ricordata per il gol di Claudio Pizarro , che diventa il giocatore più anziano a segnare nel campionato tedesco, a 40 anni e 136 giorni. Il suo gol regala il ...

Pallanuoto - A1 femminile 2019 : risultati e classifica della tredicesima giornata. Goleade per Orizzonte Catania e SIS Roma : Tredicesimo turno per quanto riguarda il campionato di A1 di Pallanuoto femminile: in scena ovviamente nella giornata di sabato tutti i cinque incontri. Goleada per L’Ekipe Orizzonte Catania, sempre più capolista, inseguono piuttosto da vicine Rapallo e SIS Roma. Successi importanti in zona Final Six per Plebiscito Padova e CSS Verona. Andiamo a rivivere la giornata con tutti i risultati e la classifica aggiornata. tredicesima ...

Liga 2018-2019 - i risultati della 24giornata : Griezmann lancia l'Atletico Madrid : Antoine Griezmann segna il gol decisivo che regala la vittoria all' Atletico Madrid in trasferta contro il Rayo Vallecano . Con questa rete il campione del mondo francese raggiunge i 130 gol con la maglia dei Colchoneros e supera una leggenda del club, Fernando Torres, fermo a quota 129. Per Simenone un successo importante che proietta la sua squadra al ...

risultati Serie B - formazioni ufficiali e diretta LIVE delle partite della 24giornata : BENEVENTO-CITTAdella formazioni ufficiali BENEVENTO , 3-5-2, - da confermare: Montipò; Volta, Antei, Di Chiara; Letizia, Crisetig, Bonaiuto, Bandinelli, Improta; Coda, Insigne. All.: Bucchi ...

NBA - i risultati della notte : super Westbrook - ma perde OKC. New York torna al successo : New Orleans Pelicans-Oklahoma City Thunder 131-122 Spesso le partite dal pronostico scontato alla fine sono quelle che riservano le sorprese più inattese. E così New Orleans, travolta in casa nell'...

NBA 2019 - i risultati della notte (15 febbraio) : Westbrook ancora in tripla doppia - ma OKC va ko. Vittorie di New York ed Orlando : Solo tre partite nella notte NBA che anticipa l’All Star Game 2019. Russell Westbrook mette a segno la sua undicesima tripla doppia consecutiva (44 punti, 14 rimbalzi ed 11 assist), ma gli Oklahoma City Thunder cadono sul campo dei New Orleans Pelicans per 131-122. Per i padroni di casa un successo arrivato nonostante un Anthony Davis seduto in panchina per tutto il secondo tempo per un problema alla spalla sinistra e con Julius Randle (33 ...

NBA 2019 - i risultati della notte (14 febbraio) : Golden State cade a Portland! Successi per Milwaukee - Toronto e Denver : Ben undici partite in scena nella notte NBA, nel penultimo turno prima della pausa per l’All Star Game 2019. Sconfitte a sorpresa per Golden State e per Houston, rispettivamente a Portland e Minnesota. Continua invece il duello al vertice ad Est tra Milwaukee e Toronto, vittoriose su Indiana e Washington. Successi importanti in chiave playoff anche per Philadelphia, Brooklyn e Boston. Nella sfida più attesa della notte gli Indiana Pacers ...

NBA - i risultati della notte : Celtics bestia nera dei Sixers - gli Warriors non si fermano : Philadelphia 76ers-Boston Celtics 109-112 I Boston Celtics dimostrano per l'ennesima volta nell'ultimo anno e mezzo di essere una squadra migliore dei Sixers, almeno negli scontri diretti. Senza porsi ...

NBA 2019 - i risultati della notte (13 febbraio) : Golden State vince sempre - Boston sbanca Philadelphia - gli Spurs a fatica - crollano i Lakers : Siamo sempre più vicini all’All Star Game di Charlotte di questo weekend, ma la NBA continua a giocare. Nella notte si sono disputati cinque match di grande rilevanza per la due Conference. Ad Est, per esempio, i Boston Celtics vincono a domicilio lo scontro diretto con i Philadelphia 76ers, mentre gli Orlando Magic passano a New Orleans e credono ancora alla post-season. Ad Ovest, invece, ennesima vittoria per i Warriors sui Jazz, San ...

Tav - ecco i risultati della costi-benefici "Non rende - si perdono 7/8 miliardi" : Sul sito del Ministero il testo completo: "Come penali si rischiano al massimo 4,2 miliardi di euro."

NBA 2019 - i risultati della notte (12 febbraio) : George e Westbrook da record con la tripla doppia insieme - Harden mostruoso : notte piena di emozioni, numeri, statistiche e record, quella che la NBA ha regalato in quest’inizio di diciottesima settimana in compagnia della massima lega professionistica americana. Nel match vinto dagli Oklahoma City Thunder per 120-111 contro i Portland Trail Blazers arrivano record a profusione: Paul George e Russell Westbrook piazzano entrambi una tripla doppia, l’uno con 47 punti, 12 rimbalzi e 10 assist, l’altro con ...

Mario Biondo - slittano i risultati della terza autopsia. L'ex moglie : "Io minacciata di morte" : Raquel Sánchez Silva ha denunciato di avere subito nuove minacce e insulti attraverso i social network. Sul fronte delle...