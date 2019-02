«Ho voluto il summit sugli abusi come atto di forte responsabilità pastorale»

Pedofilia - il Papa : "Ho voluto il summit come atto di forte responsabilità" : Diventiamo capaci di gioia ogni volta che, possedendo dei beni di questo mondo, non ne facciamo degli idoli a cui svendere la nostra anima, ma siamo capaci di condividerli con i nostri fratelli'. Le ...

Pedofilia - in vista del summit voluto dal Papa - la Cei approva regolamento nazionale per la tutela dei minori : La Chiesa italiana si prepara al summit sulla Pedofilia organizzato da Papa Francesco in Vaticano. In vista di questo importante appuntamento che si svolgerà dal 21 al 24 febbraio 2019 e al quale parteciperanno tutti i presidenti delle conferenze episcopali del mondo, il Consiglio permanente della Cei ha approvato il regolamento del Servizio nazionale per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili nella Chiesa. Tra i suoi compiti: il ...