Greta Scarano | protagonista di Non mentire | le parole su Alessandro Preziosi

Non Mentire - Greta Scarano rompe il silenzio : “Dolore immenso…” : Non Mentire, fiction Canale 5. Parla Greta Scarano: “Immedesimata in un dolore immenso” E’ Greta Scarano la protagonista femminile della nuova ficion di Canale 5 Non Mentire, in onda da stasera, per tre puntate, a partire dalle 21.20 circa. Nella serie tv Greta Scarano veste i panni di Laura Nardini: trattasi di una professoressa che, dopo una cena con il chirurgo Andrea Molinari (interpretato da Alessandro Preziosi) denuncia ...

Greta Scarano : vita privata - età e altezza. Chi è l’attrice romana : Greta Scarano: vita privata, età e altezza. Chi è l’attrice romana Chi è Greta Scarano Classe 1986 (32 anni), alta 166 centimetri, Greta Scarano è una delle attrici più apprezzate e versatili del cinema italiano. Nata e cresciuta nella capitale, la Scarano ha sempre amato la recitazione, lavoro a cui si dedica con dedizione. Dal 2011, l’attrice è legata sentimentalmente all’attore e regista Michele Alhaique, con la quale ...

Non mentire - un’accusa di stupro con Greta Scarano e Alessandro Preziosi : anticipazioni : Una denuncia di stupro nei confronti di uno stimato chirurgo e padre di famiglia (Alessandro Preziosi). Nessuna prova. Solo due testimonianze a confronto. Il racconto della discesa agli inferi dell’accusato e dell’accusatrice (Greta Scarano) e di quanto sia difficile ricostruire la verità si dipana nel corso delle sei puntate della nuova fiction Non mentire prodotta da Indigo Film, diretta da Gianluca Maria Tavarelli e in onda per ...

Non mentire - Greta Scarano a Blogo : "Serie tv di grande qualità" (VIDEO) : Greta Scarano ha presentato ai microfoni di Blogo la nuova serie tv, in 6 episodi (e tre serate) di Canale 5, prodotta da Indigo Film. Si intitola Non mentire e andrà in onda in prima serata a partire da domenica prossima, 17 febbraio.L'attrice interpreta Laura, insegnante di un liceo di Torino che esce con Andrea (Alessandro Preziosi, video intervista), papà di uno dei suoi studenti. Dopo la serata insieme, lei confessa alla sorella di ...

Non mentire - Greta Scarano a Blogo : "Serie di grande qualità" (VIDEO) : Greta Scarano ha presentato ai microfoni di Blogo la nuova serie tv, in 6 episodi (e tre serate) di Canale 5, prodotta da Indigo Film. Si intitola Non mentire e andrà in onda in prima serata a partire da domenica prossima, 17 febbraio.L'attrice interpreta Laura, insegnante di un liceo di Torino che esce con Andrea (Alessandro Preziosi, video intervista), papà di uno dei suoi studenti. Dopo la serata insieme, lei confessa alla sorella di ...

Non mentire - un’accusa di stupro e due verità : chi mente tra Greta Scarano e Alessandro Preziosi? : Una denuncia di stupro nei confronti di uno stimato chirurgo e padre di famiglia (Alessandro Preziosi). Nessuna prova. Solo due testimonianze a confronto. Il racconto della discesa agli inferi dell’accusato e dell’accusatrice (Greta Scarano) e di quanto sia difficile ricostruire la verità si dipana nel corso delle sei puntate della nuova fiction Non mentire prodotta da Indigo Film, diretta da Gianluca Maria Tavarelli e in onda per ...

Il promo di Non Mentire e i primi dettagli sui personaggi di Alessandro Preziosi e Greta Scarano : Inizia ufficialmente il conto alla rovescia in attesa della messa in onda di Non Mentire. La nuova fiction Mediaset è stata ufficialmente presentata in conferenza stampa e ha messo al centro non solo la trama, rivelando il primo promo che potete vedere cliccando qui, ma anche quelli che saranno i personaggi. La serie prenderà il via domenica 17 febbraio, in prima serata su Canale 5, per la regia di Gianluca Maria Tavarelli che, proprio in ...

Alessandro Preziosi e Greta Scarano innamorati per la nuova fiction di Canale5 : Domenica 17 febbraio, in prima serata su Canale 5, al via la nuova serie “Non Mentire” che vede protagonisti Alessandro Preziosi e Greta Scarano. La fiction vanta nel cast anche Fiorenza Pieri, Paolo Briguglia, Claudia Potenza, Duccio Camerini, Simone Colombari e Matteo Martari. La vicenda si svolge a Torino che, con le sue atmosfere d’altri tempi, i sontuosi edifici barocchi, le caffetterie, i grandi viali e le piazze, ben si presta a fare da ...

Non mentire : presentata a Roma la nuova fiction di Canale 5 con Alessandro Preziosi e Greta Scarano : Un thriller diretto da Gianluca Maria Tavarelli, tre puntate da 100 minuti che verranno trasmesse in prima serata dal 17 febbraio.