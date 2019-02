Governo in tilt pure su Consob Salta il ticket Savona-Minenna

Afghanistan - il Governo va in tilt : La voce di un possibile ritiro entro un anno delle truppe italiane dall'Afghanistan manda in tilt il governo. L'annuncio sarebbe arrivato da alcune fonti del Ministero della Difesa: "Il ministro Trenta ha dato disposizioni al Coi di valutare l"avvio di una pianificazione per il ritiro del contingente italiano in Afghanistan". Le stesse fonti avrebbero aggiunto: "L"orizzonte temporale potrebbe essere quello di 12 mesi". Una posizione abbastanza ...