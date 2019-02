Google Pay aggiunge il supporto a nuove banche in Italia | Regno Unito | Spagna e altri

Le carte Fineco sono compatibili con Google Pay - ma per ora non sono associabili : Le carte Fineco sono ora compatibili con Google Pay e dovrebbero poter essere utilizzate con il metodo di pagamento da smartphone, anche se per ora non risultano ancora associabili. L'articolo Le carte Fineco sono compatibili con Google Pay, ma per ora non sono associabili proviene da TuttoAndroid.

Dato che non volete portarvi dietro il portafogli, vi state chiedendo Come usare Google Pay per pagare con Android attraverso il vostro smartphone. Noi di ChimeraRevo abbiamo realizzato una guida ad hoc in cui vi

Si arricchisce di nuove funzioni l'App Postepay, 'l'e-wallet preferito dagli italiani' come sottolinea una nota di Poste Italiane. Gli oltre 6 milioni di clienti Postepay Evolution e Postepay ...

Google ha deciso di premiare alcuni utenti che negli ultimi tempi hanno utilizzato Google Pay, il sistema di pagamento tramite smartphone

Google Pay ha aggiunto la possibilità di assegnare un nome alla proprie carte presenti nell'applicazione, in modo da trovarle subito.

Google Pay e FlixBus regalano un voucher del valore di 7 euro agli utenti che prenoteranno un viaggio sulla piattaforma entro il 31 dicembre e che pagheranno con il sistema di big G.

Il team di Google Pay continua a lavorare al miglioramento di questo servizio e l'aggiornamento alla versione 2.80 dell'app Android ce lo conferma

Samsung Pay e Google Pay sono ora compatibili con le carte di credito rilasciate da UBI Banca: i clienti potranno effettuare pagamenti direttamente da smartphone e smartwatch.

Dalla giornata odierna, martedì 18 dicembre, i correntisti di UBI Banca possono sfruttare i vantaggi previsti da Google Pay e Samsung Pay, essendo entrato l'istituto a far parte dei circuiti di entrambe le piattaforme (nell'ambito delle carte Kalìa, Hybrid e Libra). Questo significa che i clienti potranno effettuare pagamenti contactless attraverso il proprio smartphone o smartwatch (a patto che i dispositivi risultino compatibili con le ...

Anno dopo anno cresce il numero di consumatori, anche in Italia, che si affida a smartphone e sistemi di pagamento elettronici per gestire i propri soldi. Che si tratti di effettuare pagamenti online o pagare in un negozio attraverso lo smartphone, la fiducia riposta in questi servizi digitali continua ad aumentare, come dimostrano le molteplici alternative a disposizione dei consumatori. Tra queste abbiamo già parlato di Google Pay, il digital ...

Google Pay allarga il proprio raggio d'azione sposando la celebre carta prepagata PostePay Evolution, che ricordiamo distinguersi dalla PostePay classica (quella gialla, per intenderci) per l'integrazione di un pratico codice IBAN, grazie al quale potrete inviare e ricevere bonifici. Dopo aver abbracciato Unicredit (ve ne avevamo parlato qui), il sistema di pagamenti mobile di Big G firma un sodalizio anche con Poste Italiane, come avrete ...