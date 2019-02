Gli stipendi del Palermo | Bucchi e la dura lotta per la A

Colf e badanti : aumento stipendio 2019 - ecco Gli importi aggiornati : Colf e badanti: aumento stipendio 2019, ecco gli importi aggiornati Importo stipendio Colf e badanti 2019 Adeguati al 2019 i minimi retribuiti da corrispondere ai lavoratori domestici. Decisivo l’incontro di qualche giorno fa tra la Fidaldo, l’associazione che raggruppa i datori di lavoro di Colf e badanti, e vertici del Ministero del Lavoro. La variazione è stata stabilita in base all’aumento del costo della vita registrato dall’Istat a ...

Il Giornale - la crisi non si risolve TaGli di stipendi e copie giù : Una nota del Cdr fa desumere inequivocabilmente che la crisi in casa Berlusconi sia ancora in alto mare. “Una crisi che i vertici aziendali insistono a voler affrontare unicamente pretendendo di imporre ai dipendenti sacrifici economici ingiustificabili”, con un 30% di decurtazione del salario mensile, per gli oltre cento addetti Segui su affaritaliani.it

Lavorare nell'alta moda : Gli stipendi dei dipendenti a inizio carriera : Lavorare per una griffe d'alta moda conviene. Lo sanno bene i tanti studenti che ogni anno si iscrivono a facoltà universitarie legate al mondo del design. Un recente studio presentato dalla società di ricerca e selezione del personale Hays conferma che il settore dell'alta moda è in ottima salute e diventa sempre più esigente. Ai ...

Il Giornale - redazione contro l’editore Paolo Berlusconi : “TaGli le rendite dei suoi parenti prima dei nostri stipendi” : Dopo lo sciopero del 5 settembre, il primo nella storia della testata, la redazione de Il Giornale è ancora sul piede di guerra contro i contratti di solidarietà al 30% proposti dall’editore Paolo Berlusconi. La rappresentanza sindacale dei giornalisti (cdr) ha dato una settimana di tempo all’azienda per presentare un piano di rilancio che consenta di invertire la tendenza al calo dei ricavi dalle vendite e dalla pubblicità ...

ConguaGlio Irpef febbraio 2019 : stipendio dimezzato in busta paga - per chi : Conguaglio Irpef febbraio 2019: stipendio dimezzato in busta paga, per chi stipendio dimezzato per Conguaglio Irpef I sindacati lanciano un allarme riguardante gli stipendi del personale militare e soprattutto civile dipendente del Ministero della Difesa. Anche nel 2019, però, le trattenute del Conguaglio Irpef avverranno in unica soluzione. Conguaglio Irpef: una pratica consolidata La denuncia è partita da Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Pa e ...

Sondaggi politici Ipsos : taGlio stipendi parlamentari - l’81% deGli italiani dice sì : Sondaggi politici Ipsos: taglio stipendi parlamentari, l’81% degli italiani dice sì taglio degli stipendi ai parlamentari e ai dirigenti pubblici e scenari alternativi ad un governo M5S-Lega. Sono tanti i temi sondati dall’istituto Ipsos nel consueto appuntamento con Di Martedì. Andiamo quindi con ordine. Sondaggi politici Ipsos: 81% italiani favorevole a taglio stipendi parlamentari Il taglio degli stipendi dei ...

I giovani laureati italiani hanno Gli stipendi più bassi d'Europa : La società di consulenza Willis Towers Watson ha realizzato un’indagine che mette a confronto le retribuzioni di circa 60 Paesi, esaminando principalmente i dipendenti di aziende multinazionali

NoiPa stipendi febbraio - torna l’elemento perequativo ma occhio al conguaGlio : aumenti da aprile 2019 : E’ già visibile sulla piattaforma della Pubblica Amministrazione, NoiPa, l’importo relativo allo stipendio del mese di febbraio per il personale scolastico di ruolo o con supplenza al 30 giugno o al 31 agosto. C’è da sottolineare come in questo mese di febbraio verrà applicato il conguaglio fiscale, vale a dire il saldo tra le ritenute d’acconto mensili e l’imposta dovuta dal lavoratore in relazione all’anno ...

Reddito e stipendi - per Gli under 24 buste paga poco sopra i 780 euro. Il 12 - 4% dei giovani che lavorano a rischio povertà : Reddito di cittadinanza troppo alto o piuttosto stipendi troppo bassi? La frenata del pil italiano è legata a doppio filo a una domanda interna stagnante anche per colpa dei bassi salari. Ma per riportare alla ribalta il tema ci è voluto il dibattito scatenato dalle osservazioni di Confindustria e in seconda battuta Fondo monetario internazionale e Inps sulla misura simbolo del Movimento 5 Stelle. “I 780 euro mensili che percepirebbe un ...

Il M5S pubblica Gli stipendi di chi è contro il Reddito di cittadinanza - da Monti a Boeri : Il Reddito di cittadinanza rappresentava una delle battaglie che avevano accompagnato il Movimento Cinque Stelle sin dagli albori della formazione del partito. In pochi credevano che sare potuto diventare realtà, ma l'arrivo al Governo dei grillini, con il benestare della Lega, è rappresentato il momento proficuo per mettere in manovra una misura già esistente in tanti paesi europei, ma che fa storcere il naso a molti e per molteplici punti di ...

Di Maio : "O tagliamo Gli stipendi dei parlamentari o sarà un problema stare nella maggioranza" : Parlando a Montesilvano all'evento di chiusura della campagna per le Regionali di domenica, il vicepremier ha avvertito la Lega

Mario Draghi : cv - moGlie - biografia e stipendio. Chi è l’economista : Mario Draghi: cv, moglie, biografia e stipendio. Chi è l’economista Chi è Mario Draghi e vita privata Mario Draghi nasce a Roma il 3 settembre 1947. Il papà, Carlo Draghi, originario di Padova, lavora in Banca d’Italia, all’IRI e alla Banca Nazionale del Lavoro. La mamma, invece, Gilda Mancini, è una farmacista di Monteverde, comune in provincia di Avellino. Mario Draghi è il primogenito: la sorella Andreina e il fratello Marcello seguiranno ...

Di Maio : 'O taGlio stipendi parlamentari o problemi in maggioranza' : Il vicepremier Luigi Di Maio ha annunciato che martedì o mercoledì sarà depositata "la proposta di legge che taglia lo stipendio a tutti i parlamentari". Parlando durante l'evento di chiusura della ...