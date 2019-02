Gli insulti antisemiti dei “gilet gialli” al filosofo ebreo Finkielkraut

Milano. Inaccettabili insulti alla ConsiGliera Sumaya Abdel Qader : “Sono solidale con la Consigliera Sumaya Abdel Qader insultata da una donna all’ingresso di Palazzo Marino. Un episodio intollerabile”. Così il

Giuseppe Conte rialza la testa : "Il premier sono io. E loro...". La risposta da ridere dopo Gli insulti : "Il premier sono io". Giuseppe Conte sta in silenzio per un giorno e affida poi al Corriere della Sera e a Repubblica il suo riscatto dopo le tre ore di insulti ricevuti martedì pomeriggio a Strasburgo. L'europarlamentare di Alde Guy Verhofstadt l'ha definito "burattino di Di Maio e Salvini", altri

Matteo Salvini difende il premier Conte daGli insulti di Verhofstadt : “Sono dei bifolchi” : Matteo Salvini ha criticato duramente l'intervento di Verhofstadt all'Europarlamento, che ha offeso il premier Conte: "Burocrati europei, complici del disastro di questi anni, osano insultare il governo ed il popolo italiano. Consiglierei a quei signori di preparare gli scatoloni, perché il 26 maggio i cittadini li manderanno a casa"Continua a leggere

Sanremo - Mahmood si apre suGli insulti della sala stampa a Il Volo : 'Mi dispiace' : Lo scorso sabato sera è andata in onda la finale del Festival di Sanremo, che ha visto il cantautore dalle origini italo-egiziane, Mahmood, trionfare con il brano Soldi, e superare gli artisti Ultimo e Il Volo, giunti rispettivamente al secondo e al terzo posto della kermesse. Il cantante di Soldi, accusato di aver vinto il Festival grazie ai voti della sala-stampa e della giuria tecnica e con poco consenso popolare, ha rilasciato delle inedite ...

L'Eredità - Gaetanino e il disastro alla GhiGliottina : "Nuvole" - Insinna a bocca aperta - volano insulti : Dopo l'entusiasmo iniziale, primi guai per Gaetanino, il nuovo campione delL'Eredità che pare aver sostituito nei cuori dei telespettatori il giovanissimo idolo Diego Fanzaga. L'avvocato però è rimasto fregato dalla Ghigliottina della puntata andata in onda il 12 febbraio: non è riuscito a indovinar

Il Volo - lo sfogo dopo Gli insulti di Sanremo : 'Ci hanno chiamato m***e' : I ragazzi de Il Volo hanno atteso qualche giorno prima di rispondere agli insulti che alcuni giornalisti hanno rivolto loro in sala stampa, durante l'ultima serata del Festival di Sanremo. Non accennano dunque a placarsi le polemiche riguardanti la kermesse canora che, a pochi giorni dalla sua conclusione, continua a far discutere soprattutto per l'esito della classifica finale che ha visto la vittoria di Mahmood, il secondo posto di Ultimo e, ...

Chiara Ferragni e Gli insulti sessisti : «Belle cagne - di che razza sono?». Lei replica così : Essere personaggi noti e molto esposti mediaticamente, molto spesso, può far finire nel mirino degli haters sui social. Se poi si è donne, è ancora più facile essere...

Vieni da me - Sanremo e Gli insulti a Il Volo dietro le quinte - Francesco Facchinetti svela la vergogna : "Fregatene di Sanremo". Francesco Facchinetti, ospite di Vieni da me, ha rivolto un appello a Ultimo dopo gli insulti incrociati con i giornalisti della sala stampa dell'Ariston e le polemiche sul piazzamento finale deciso dalla giuria d'onore. Da Caterina Balivo, il conduttore e produttore è tornat

Il Volo ha commentato Gli insulti ricevuti da alcuni giornalisti durante il Festival : "alcuni giornalisti ci hanno pesantemente insultato. Hanno usato parole come 'merde', 'vaffanculo', 'in galera' che consideriamo come frutto di una vera e propria forma di bullismo, di sfottò da stadio". Lo afferma Il Volo in un post su Facebook. "Queste persone - aggiungono i tre cantanti - non hanno portato gloria all'ordine che rappresentano. Il loro atteggiamento è stato un insulto, prima che a noi, a tutti i colleghi giornalisti che ...

Sanremo 2019 - la reazione de Il Volo aGli insulti in sala stampa : 'E' bullismo' : Questo è il video in cui alcuni giornalisti nella sala stampa di #Sanremo2019 esultano al terzo posto de @ilVolo gridando felici: "Merde". Io vi prenderei a calci in culo fino alla fine del mondo: idioti, coglioni e buffoni. pic.twitter.com/7C588AzUfF - Francesco Facchinetti , @frafacchinetti, 10 febbraio 2019

Il Volo replica aGli insulti della stampa : “Essere chiamati mer**…” : Il Volo risponde alle accuse e agli insulti de giornalisti Pochi minuti fa è arrivata la reazione de Il Volo in merito a un video pubblicato da Francesco Facchinetti sui suoi profili social in cui alcuni giornalisti presenti nella sala stampa del Teatro Casinò di Sanremo 2019 hanno reagito duramente alla proclamazione del terzo posto. Gli epiteti usati sono stati davvero irrispettosi nei confronti di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca ...

Il Volo risponde aGli insulti dei giornalisti dopo il meritato podio : “Ci ha dato fastidio - è irrispettoso” : Nel giorno del compleanno di Gianluca Ginoble, Il Volo fa i conti con gli insulti di alcuni giornalisti in sala stampa. "Abbiamo avuto bisogno di qualche giorno per essere lucidi e dire la nostra su quanto accaduto", scrivono i tre ragazzi de Il Volo su Facebook prima di raccontare l'accaduto. "Alcuni giornalisti ci hanno pesantemente insultato. Hanno usato parole come “merde”, “vaffanculo”, “in galera”, che consideriamo come il frutto di ...