Gli aerei USA con l' aiuto umanitario per il Venezuela arrivati in Colombia

Belgio - spazio aereo chiuso per un giorno. Lo sciopero generale ferma tutti Gli aerei dalle 22 di martedì per 24 ore : spazio aereo off limits, nessun volo in ingresso o in uscita. Non è uno scenario distopico, ma il risultato dello sciopero generale proclamato in Belgio per mercoledì 13 febbraio. Nessun volo potrà partire dal Belgio o atterrarvi a causa della agitazione dei controllori di volo. L’annuncio arriva direttamente da Skeyes, l’impresa incaricata di gestire il controllo del traffico aereo. La sconsolata comunicazione recita: ...

Venezuela - capo Aeronautica riconosce Guaidò : “Maduro ha due aerei - se ne vada”. Centinaia di miGliaia di persone in piazza : “Sono il generale Francisco Esteban Yanez Rodriguez e riconosco il presidente Juan Guaidò“. Si apre così il video con cui Francisco Esteban Yanez Rodriguez, generale dell’Aeronautica militare Venezuelana, riconosce Juan Guaidò come “presidente incaricato” del Venezuela. Yanez Rodriguez, che si presenta qualificandosi come direttore della pianificazione strategica dell’alto comando militare dell’Aeronautica, dice ...

Acqua bollente e liquidi speciali : così si toGlie il ghiaccio daGli aerei In Italia neve al Nord : meteo : La procedura è diventata un appuntamento fisso questi giorni di gelo negli aeroporti d’Europa e del Nord America. Ecco come avviene, quanto costa e perché le soluzioni hanno colori diversi

In Sardegna parte il progetto BAT per far viaggiare Gli aerei senza bisogno del GPS : Gli aerei potrebbero un giorno volare senza bisogno del GPS, grazie a un progetto inaugurato ieri e che sarà sviluppato in Sardegna. Si chiama “BAT: sistema innovativo di navigazione aerea basato su sistema inerziale”, e ha preso il via grazie a un investimento congiunto di 8 milioni e 200 mila euro da parte della Regione e del Ministero dello Sviluppo Economico. Il progetto è curato dall’azienda Wes Trade di Malta, dall’italiana Gem ...

Apple Music e American Airlines insieme per la musica in streaming a bordo deGli aerei : A partire dal primo febbraio i passeggeri dei voli American Airlines potranno sfruttare gratuitamente il Wi-Fi di bordo per ascoltare la Musica in streaming L'articolo Apple Music e American Airlines insieme per la Musica in streaming a bordo degli aerei proviene da TuttoAndroid.

La “battaglia” deGli aerei per l’atterraggio : due rinunciano per il troppo vento - poi arriva il gigante dei cieli. E finisce così : L’aeroporto di Birmingham è colpito da un forte temporale, che mette a dura prova la capacità dei piloti nella fase di atterraggio. Nel video due piloti, su voli differenti, tentano di arrivare a terra, ma viste le paurose oscillazioni dell’aereo, rinunciano. Poi, a un certo punto, arriva un A380, uno dei più grandi aerei di linea in circolazione (si tratta di un quadrimotore che può trasportare più di 800 passeggeri). Nel filmato, ...

Vendeva biGlietti aerei "travestita" da RyanAir : Tar conferma la multa a FlyGo : Fino al 2016 aveva imperversato sul web ingannando molti consumatori convinti di acquistare su siti ufficiali di compagnie aeree, mentre in realtà si trovavano sulla pagina web di una semplice agenzia ...

Viaggi aerei : AirHelp - 2018 da incubo per i passeggeri e il 2019 non sarà miGliore : Il 2019 vedrà più di 2 miliardi di passeggeri a terra in tutto il mondo. Brexit, scioperi, mancanza di personale, overtourism: ecco le cause che quest'anno porteranno disagi a più di 17 milioni di ...

Cantieri - Tav - banche e aerei. Gli affari a rischio con Parigi : Forse per una dichiarazione di guerra all'Eliseo si potevano aspettare tempi migliori. La preoccupazione serpeggia negli ambiti finanziari dopo l'attacco dei leader della maggioranza sulla presunta politica economica coloniale di Parigi in Africa e la tensione diplomatica. La crisi potrebbe anche leggersi in un'ottica preelettorale, se non fosse che, proprio mentre sale la tensione con Parigi, sono diversi i fascicoli tricolori sulle tavole di ...

La Germania ha vietato l’ingresso nei suoi aeroporti aGli aerei della compagnia iraniana Mahan Air : La Germania ha vietato alla compagnia aerea iraniana Mahan Air di operare nei suoi aeroporti, ha annunciato lunedì il portavoce del ministero degli Esteri tedesco, Cristopher Burger. La decisione, ha detto Burger, è stata presa per proteggere gli «interessi stranieri

Come funziona l’intrattenimento suGli aerei : Foto: Eric Salard – Flickr Il sistema di intrattenimento sugli aerei più moderni ha fatto passi da gigante dagli esordi un po’ rudimentali quando non nient’altro che uno schermo (piccolo) condiviso da decine e decine di passeggeri e con un film “imposto”. Si è infatti passati a un display tattile personale, ma il sentiero evolutivo dei prossimi anni è già tracciato e apre a nuovi interessanti orizzonti. Come funziona e Come sta ...

Trump lascia Gli aerei a terra : nessuno potrà andare a Davos : Donald Trump lo aveva promesso: non sarebbe andato al vertice economico di Davos, in Svizzera, pur di tenere monitorato lo shutdown. E così è stato. Ma non solo. Il presidente americano ha infatti deciso di non concedere il volo alla speaker della Camera, Nancy Pelosi, che avrebbe dovuto fare un viaggio prima in Afghanistan e poi a Bruxelles. Tutto fermo, dunque. Tutto congelato, fino a quando non verrà trovata la quadra sulla legge di bilancio ...

Minorca - comprano biGlietti aerei ma i posti non ci sono : seduti per terra durante il volo : Una famiglia che come tante altre persone, aveva prenotato il biglietto per un volo che da Minorca doveva arrivare a Birmingham, si è ritrovata a viaggiare seduta per terra. I posti che erano stati loro regolarmente venduti in realtà erano inesistenti all'interno del mezzo, motivo per cui la famiglia si è dovuta sedere negli spazi vuoti presenti sull'aereo. I biglietti erano stati pagati regolarmente al prezzo pieno di 1.300 ...

Siria : fonti - raid aerei e artiGlieria Damasco su Idlib : ANSAmed, - BEIRUT, 11 GEN - Le forze governative Siriane hanno avviato oggi raid di artiglieria e aerei su postazioni di miliziani anti-regime nella regione di Idlib, nei giorni scorsi investita da un'...