Gli abbonati Apple Music possono regalare fino a 4 mesi di servizio gratuito agli amici

AlbengAteatro2019 - aumentano Gli abbonati; lunedì in scena "Stasera si cena a letto" di Marc Camoletti : Il programma proposto dalla Teatro Ingaunia comprende sei spettacoli di Prosa, in abbonamento, e tre spettacoli Teatro/Musica/Magia/Cabaret fuori abbonamento, di cui uno a scopo benefico. Il ...

Il secondo episodio di Life is Strange 2 è in arrivo domani anche per Gli abbonati a Xbox Game Pass : Dontnod Entertainment ha recentemente pubblicato il trailer di lancio per l'episodio 2 di Life is Strange 2 che vede i fratelli Sean e Daniel Diaz ancora in fuga mentre fanno del loro meglio per non farsi notare. L'episodio 2 è in uscita il 24 gennaio, come ricorda Gamingbolt, ma gli abbonati a Xbox Game Pass lo riceveranno lo stesso giorno del lancio ufficiale su Xbox. Il servizio contiene attualmente le stagioni complete di Life is Strange e ...

BiGlietti Juventus-Atletico Madrid : prelazione abbonati dal 25 gennaio su Ticketone : Martedì 12 marzo si disputerà la partita di ritorno tra Juventus e Atlético Madrid, valida per gli ottavi di finale della Champions League. Il match verrà giocato all’Allianz Stadium e avrà inizio alle ore 21.00. In occasione della sfida casalinga contro i Colchoneros, la società bianconera ha comunicato in queste ore le modalità di acquisto dei Biglietti, nonché il listino dei prezzi. A breve comincerà la fase di prelazione per gli abbonati, ...

Netflix : 139 milioni Gli abbonati nel mondo. Ma i conti non convincono del tutto : La concorrenza non manca, ma nonostante tutto, Netflix continua a confermarsi il re delle piattaforme di streaming attualmente presenti sul mercato. E’ disponibile in ogni parte del mondo, conta un numero di abbonati in continua crescita e offre un catalogo di contenuti tra film, serie tv, documentari e serie animate molto ampio. Il futuro di Netflix sembra essere davvero roseo, se non fosse che la concorrenza avanza e che i dati ...

Gli abbonati a Netflix sono 139 milioni in tutto il mondo : Nel suo ultimo trimestre, terminato con il 2018, Netflix ha guadagnato 8,8 milioni di nuovi iscritti arrivando a un totale di 139 milioni di abbonati in tutto il mondo. I ricavi negli ultimi tre mesi dello scorso anno sono stati

Xbox Game Pass continua a stupire Gli abbonati : aggiunti il primo episodio di Life is Strange 2 e Ark : Survival Evolved : Quasi come a confermare che i numeri snocciolati alcuni giorni fa (che rivelavano l'introduzione di più di 116 giochi all'interno del servizio) erano solo l'inizio, Xbox Game Pass continua a crescere e lo fa con l'aggiunta di due nuovi titoli.Il servizio in abbonamento di Microsoft, che sin dal lancio sta progressivamente convincendo sempre più giocatori, è uno dei punti di forza della divisione gaming della compagnia e gli investimenti continui ...

Lecce calcio - prosegue la consegna dei gadget per Gli abbonati : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Il Natale spinge Gli abbonati Prime di Amazon : (Photo by Smith Collection/Gado/Getty Images) Grazie alle festività e alla frenetica corsa al regalo last minute, Amazon ha registrato decine di milioni di nuovi utenti Prime, il suo servizio di consegna rapida degli acquisti. Il dato è stato rivelato dalla società stessa in un comunicato, annunciando che “decine di milioni di persone in tutto il mondo hanno avviato la prova gratuita di Prime o hanno sottoscritto la versione a pagamento”. Il ...