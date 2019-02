Gilet Gialli | il filosofo Finkielkraut dopo le offese antisemite | ' Ho sentito odio

Francia - Gilet Gialli in piazza : insulti antisemiti al filosofo Finkielkraut : La prima azione dei Gilet gialli risale allo scorso 17 novembre e a 3 mesi di distanza il movimento torna in piazza a Parigi creando nuove tensioni e scontri con la polizia. Nella capitale francese ...

Gilet Gialli - pinze e guanti : gli attivisti del M5S Arezzo puliscono la zona stadio : Domenica 17 febbraio 2019 ventinovesima tappa di PuliAMO Arezzo, l'iniziativa di pulizia urbana collettiva volta a coinvolgere e sensibilizzare la cittadinanza nel tenere pulito l'ambiente e mantenere ...

Parigi - Gilet Gialli insultano filosofo : 21.40 "Sporco ebreo", "Sporco sionista", "La Francia è dei francesi", "Palestina", "Il popolo ti punirà": queste le grida in un video postato su Twitter in cui si vede un gruppo di 'gilet gialli' che incrocia nelle strade di Parigi il filosofo e accademico Alain Finkielkraut, inseguito per qualche metro dai contestatori, alcuni a volto coperto. Queste "offese antisemite sono la negazione assoluta di quello che siamo e di quello che fa di noi ...

Gilet Gialli - ancora scontri nel centro di Parigi : evacuata la spianata degli Invalides - aggredito il filosofo Finkielkraut : Di nuovo una giornata ad alta tensione in Francia per il 14° sabato di fila monopolizzato dalle proteste dei Gilet gialli. Si contanto tre feriti a Rouen e, a Parigi, l'aggressione...

Gilet Gialli - scesi in piazza 41.500 manifestanti : Sono complessivamente 41.500 le persone che si sono mobilitate oggi in Francia - 5mila delle quali a Parigi - nel quadro dell'atto 14 dei "Gilet gialli". Lo ha indicato il ministero degli Interni. La settimana scorsa, sempre secondo il ministero degli Interni, erano 51.400, 4mila delle quali nella capitale. Le cifre della autorità sono puntualmente contestate dai 'Gilet gialli'.