Gilet gialli | Finkielkraut sugli insulti | ' Ho sentito odio assoluto'

Offese ad Alain Finkielkraut. Noemi Di Segni : "Leader italiani reagiscano alla deriva antisemita dei Gilet gialli" : gilet gialli. E antisemiti. "Sporco ebreo", "sporco sionista", "la Francia è dei francesi", "Palestina" e "il popolo ti punirà": queste le grida che si odono in un video postato su Twitter in cui si vede un gruppo di gilet gialli che incrocia ieri nelle strade del centro Parigi il filosofo e accademico Alain Finkielkraut e prende a insultarlo. Le grida sono estremamente aggressive, il gruppo si infoltisce e si fa più ...

Le Figaro : è il momento di dire ai Gilet gialli "basta!" - : Ogni sabato la simpatia per i "gilet gialli" evapora, scrive in un editoriale il vicedirettore di Le Figaro, Yves Thréard. Secondo lui, l'aggressione e la distruzione da parte dei manifestanti ...

