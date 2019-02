Gabriele Micalizzi rientra in Italia | il fotoreporter ferito in Siria torna oggi con volo

Gabriele Micalizzi rientra oggi in Italia su volo militare : Giungerà nelle prossime ore a Milano Gabriele Micalizzi, il fotoreporter Italiano ferito in territorio siriano l'11 febbraio scorso. Ad annunciarlo in un tweet la Farnesina la cui Unità di crisi ha ...

Toni Capuozzo - il video choc : l'esplosione del missile dell'Isis che ha colpito Gabriele Micalizzi : Esplodono due missili in Siria, qui viene colpito Gabriele Micalizzi. Con un video postato sul suo profilo Twitter Toni Capuozzo mostra il filmato del ferimento del fotoreporter italiano: "I giornali di oggi raccontano come Micalizzi, il fotografo italiano, sia stato ferito mentre stava per salire a

Gabriele Micalizzi - “il fotografo italiano ferito in Siria ha perso la vista da un occhio ma non è in pericolo di vita” : Non è in pericolo di vita ma ha perso la vista da un occhio. Questa la situazione di Gabriele Micalizzi, il fotoreporter italiano ferito ieri in Siria sul fronte tra Isis e forze curde. A riferirlo fonti in contatto con i familiari. Il 34enne, dopo varie incertezze sulla sua destinazione, è stato ricoverato ieri notte a Baghdad. La notizia era stata diffusa in un primo momento da fonti curde tramite un tweet del Rojava information ...

