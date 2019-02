Foggia | rissa alla riunione della Lega per scegliere candidato sindaco a San Severo | due

ilfattoquotidiano

(Di domenica 17 febbraio 2019) È finita con una, una corsa all’ospedale e due espulsioni dal partito, unacittadinaa San, in provincia di. I militanti erano stati convocati perilper le prossime elezioni comunali. Una decisione evidentemente non semplice, visto che al termine dell’incontro non sono riusciti a trovare un accordo. I toni si sono quindi surriscaldati, tanto che due esponenti sono arrivati alle mani. Uno dei due, Primiano Calvo, ha avutopeggio. Colpito da un pugno in pieno viso, è finito all’ospedale con una tumefazione all’occhio.Il gesto è stato subito punito e i due protagonisti sono stati espulsi dal partito, come ha reso noto la segreteria regionale pugliese del partito– Salvini Premier. “Quanto accaduto ieri sera nel corso di unadi partito a Sanè intollerabile: ...