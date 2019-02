Fiorentina | cambia ds ma Corvino resta

Cambia la data di Atalanta- Fiorentina : accolta la richiesta Viola di non giocare nel giorno dell’anniversario della morte di Astori : Cambia no le date di Cagliari-Inter e Atalanta-Fiorentina : accolta la richiesta della società Viola di non giocare il 4 marzo, data dell’annivversario della morte di Davide Astori . Partita spostata al 3 marzo A partire dall’anno scorso, il mese di marzo ha tristemente assunto un significato particolare per tutti i tifosi della Fiorentina. Il 4 marzo 2018 i tifosi Viola sono venuti a conoscenza della morte del proprio capitano, ...

Fantacalcio - Muriel : ecco come cambia la Fiorentina - affare conveniente? : Fantacalcio Muriel- La Fiorentina ha ufficializzato l’acquisto di Muriel dal Siviglia. L’attaccante colombiano, ex Udinese e Sampdoria, andrà a rinforzare l’attacco messo a disposizione di Pioli. Un nuovo attaccante per dare più linfa vitale all’attacco dei toscani in vista della seconda parte di stagione. come cambierà l’assetto tattico della Fiorentina? Muriel rappresenterà un ottimo investimento ...