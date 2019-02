F1 : Sebastian Vettel sarà alla guida della Ferrari SF90 nel filming day domani a Barcellona : La Ferrari si è presentata ieri nelle sue grazie a Maranello. Aerodinamica e ogni particolare curatI nel minimo dettaglio per lanciare il guanto di sfida alla Mercedes, in vista del Mondiale 2019 di Formula Uno. Non vedono l’ora i piloti Sebastian Vettel e Charles Leclerc di poter provare la nuova monoposto, che ha il nome di SF90 in onore dei 90 anni della scuderia nostrana. E quindi, come affermato dal Team Principal Mattia Binotto in ...

F1 : Sebastian Vettel sarà alla guida della Ferrari SF90 nel filming day domani a Barcellona : La Ferrari si è presentata ieri nelle sue grazie a Maranello. Aerodinamica e ogni particolare curatI nel minimo dettaglio per lanciare il guanto di sfida alla Mercedes, in vista del Mondiale 2019 di Formula Uno. Non vedono l’ora i piloti Sebastian Vettel e Charles Leclerc di poter provare la nuova monoposto, che ha il nome di SF90 in onore dei 90 anni della scuderia nostrana. E quindi, come affermato dal Team Principal Mattia Binotto in ...

F1 – La nuova Ferrari fa breccia nel cuore di Rosberg : il commento del tedesco dopo la presentazione della SF90 [FOTO] : Rosberg ‘innamorato’ della nuova Ferrari: il commento dell’ex campione del mondo di F1 dopo la presentazione della nuova SF90 E’ stata presentata ieri la nuovissima SF90, la monoposto Ferrari con la quale Vettel e Leclerc sfrecceranno durante la stagione 2019 di F1. Una livrea nuova fiammante, che dice addio al lucido per dare posto ad un design opaco, che ha fatto breccia nel cuore di molti, tra cui anche Nico ...

Ferrari SF90 F1 2019 : immagini e tutti i segreti della monoposto : Ferrari SF90 F1 2019: immagini e tutti i segreti della monoposto immagini e dettagli Ferrari SF90 La Ferrari ha presentato la 65esima monoposto della sua storia in Formula 1; si chiama SF90 in onore del 90esimo compleanno della casa di Maranello. Sono diverse le modifiche subite dalla vettura per adeguarsi alle modifiche regolamentari previste per la prossima stagione. Prima di tutto, però, a cambiare è il colore: la nuova Ferrari si tinge ...

Sebastian Vettel è fiducioso dopo il debutto della Ferrari SF90 : Vettel , un quattro volte campione del mondo, sarà affiancato dal talentuoso giovane monegasco Charles Leclerc alla sua seconda stagione in Formula 1 dopo l'ottimo esordio con Alfa Romeo Sauber. Ma ...

Ferrari SF90 - la Rossa pronta per il Mondiale 2019 di F1 : ... riservando successivamente un grande in bocca al lupo ai due piloti chiamati a guidare la vettura: su Sebastian Vettel non c'è molto da dire, dal momento che è un quattro volte campione del mondo ...

Formula 1 - la Ferrari SF90 è evoluzione non rivoluzione. Binotto nomina Vettel 'capitano' : A partire anche dal quattro volte campione del mondo che con Arrivabene aveva iniziato il suo percorso in Ferrari e di cui aveva fatto uno dei suoi punti fermi. Ma Binotto non è certo una faccia ...

Svelata la Ferrari SF90. Vettel : 'Siamo sulla strada giusta' : "Il team è sulla strada giusta e continueremo a migliorarci". Così Sebastian Vettel nel corso della presentazione della SF90, la nuova monoposto Ferrari per il Mondiale 2019 di Formula 1. "Non vedo l'...

F1 - Vettel ‘battezzerà’ la nuova SF90 : il programma di lavoro della Ferrari in vista dei test di Barcellona : In vista dei test di Barcellona, la Ferrari ha stilato il programma di lavoro: sarà Vettel a ‘battezzare’ la SF90 nella giornata di lunedì Oggi la presentazione, lunedì i testi di Barcellona per cominciare ad ottenere le prime risposte dalla SF90. Sono giorni intensi per la Ferrari, protagonista oggi del lancio della nuova vettura, pronta a contendere i titoli mondiali a Mercedes e Red Bull. Nella giornata di domenica il team ...

Presentata la SF90 - La Ferrari di Vettel e Leclerc : Si chiama SF90 la monoposto con cui Sebastian Vettel e Charles Leclerc cercheranno di interrompere il digiuno nel Mondiale piloti di F.1 che dura dal 2007. Un rosso meno acceso, inserti neri e linee semplici, specialmente nell'ala anteriore per assecondare le nuove norme regolamentari sull'aerodinamica. L'auto è stata svelata oggi a Maranello in attesa di debuttare in pista lunedì, nei test di Barcellona e poi in campionato il 17 marzo a ...

Ferrari - presentazione SF90 : tutti con cappellino rosso per la 'foto di famiglia' : L'immagine del fare squadra e della "famiglia Ferrari" che ha voluto trasmettere la Casa di Maranello durante la presentazione della nuova SF90, è simboleggiata da una foto di gruppo fatta al termine ...

F1 - Leclerc non sta nella pelle : “la Ferrari è un sogno che si avvera - non vedo l’ora di provare la SF90” : Il monegasco ha parlato in occasione della presentazione della nuova monoposto Ferrari “La Ferrari è un sogno che si è avverato, ma questo è solo l’inizio dell’avventura. C’è ancora tanto lavoro e tanto da imparare, ho Seb vicino a me per aiutarmi: è un grande campione e posso imparare tanto da lui“. Lo dice il neo pilota della ‘rossa’, Charles Leclerc, nel giorno in cui è stata svelata a Maranello ...

Ferrari - ecco la SF90 : Svelata la monoposto italiana per il mondiale di Formula 1 2019 Svelata la Ferrari SF90, sessantacinquesima monoposto realizzata dalla Casa di Maranello per il campionato del mondo di formula1. La vettura è costruita nel rispetto dei nuovi regolamenti che impongono diverse modifiche rispetto alle monoposto del 2018. Tra le modifiche più evidenti quelle alle ali anteriori e ...

Ferrari SF90 : dal telaio al motore - tutto quello che c'è da sapere : Scorrono vecchie immagini sul maxischermo al centro dell'hangar della logistica. L'arrivo delle tre Ferrari in parata a Daytona, i trionfi di Niki Lauda, quelli di Michael Schumacher. Fino alle ...