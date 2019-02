Ferrara | auto travolge straniero inseguito dai carabinieri Gli amici lo credono morto e

ilfattoquotidiano

(Di domenica 17 febbraio 2019) Bidoni rovesciati in strada, bottiglie e vetri rotti: la rivolta di un gruppo di stranieri, quasi tutti nigeriani, ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. I disordini sono avvenuti nella tarda serata di ieri in viale Costituzione a, in zona Gad, un’area della città vicino alla stazione e al grattacielo, al centro di episodi di violenza, spaccio e polemiche.A scatenare la protesta, su cui è intervenuto anche il vicepremier Matteo Salvini, è stato l’investimento verso le 20.30 di un nigeriano di 28 anni,dai, da parte di un’privata. E’ stato trasportato in ospedale in condizioni di media gravità, ma è partito un passaparola errato secondo cui era, travolto dai. Così 40-50 stranieri si sono riversati in strada rovesciando cassonetti e urlando. Sono intervenute le forze dell’ordine con pattuglie dell’Esercito in servizio in ...