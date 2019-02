F1 | la Ferrari in pista a Barcellona per il filming day | impressioni positive per Vettel

Formula 1 - Ferrari SF90 in pista a Barcellona. Filming day per Vettel e Leclerc : ... quindi, è che attraverso lo sponsor "Mission Winnow" si realizzi una forma di pubblicità indiretta al tabacco, considerata l'immagine della nuova Ferrari che farà il giro del mondo a partire dal ...

F1 Ferrari : Vettel primo in pista con la SF90 : MARANELLO - Domani, nella giornata inaugurale del primo test sulla pista di Barcellona, che durerà fino al 21 febbraio, sarà Sebastian Vettel il primo pilota a girare con la SF90. È quanto ha ...

Leclerc : 'Un onore guidare la Ferrari - non vedo l'ora di essere in pista' : dal nostro inviato . FIORANO 'E' un grande onore essere alla Ferrari, l'ho sognato fin da bambino ma è incredibile pensare che sia successo davvero', così Charles Leclerc, volto nuovo della Rossa, ...

È stata presentata la nuova Ferrari SF 90 - in pista il 17 marzo in Australia : Articolo aggiornato alle ore 12,30 del 15 febbraio 2019. Si chiama SF 90 per rendere omaggio ai 90 anni della Scuderia (nata nel 1929), la prima monoposto Ferrari nata sotto la presidenza di John Elkann. La Rossa è stata svelata in anteprima mondiale questa mattina a Maranello in attesa dei primi test in programma lunedì sul circuito di Montmelò a Barcellona. Viene cosi'' abbandonata la vecchia numerazione (SF 71H nel 2018) della ...

È stata presentata la nuova Ferrari Sf 90 - in pista il 17 marzo in Australia : Si chiama SF 90 per rendere omaggio ai 90 anni della Scuderia (nata nel 1929), la prima monoposto Ferrari nata sotto la presidenza di John Elkann. La Rossa è stata svelata in anteprima mondiale questa mattina a Maranello in attesa dei primi test in programma lunedì sul circuito di Montmelò a Barcellona. Viene cosi'' abbandonata la vecchia numerazione (SF 71H nel 2018) della gestione precedente. Presenti all'evento "#essere ...

F1 - Auto Bild - Ferrari : Adami continuerà a essere l'ingegnere di pista di Vettel : Secondo quanto riferito da Auto Bild, sarebbe stato proprio il tedesco a chiedere alla scuderia del Cavallino la permanenza di Adami che il quattro volte campione del mondo conosce molto bene dai ...

Club Competizioni GT : in pista 30 anni di Ferrari GT da corsa : Il nuovo Club Competizioni GT, presentato ai clienti alle Finali Mondiali di Monza e svelato pubblicamente all’Autosport International di Birmingham, permette ai possessori di Ferrari Gran Turismo da competizione degli ultimi tre decenni di storia della Casa di Maranello di scendere in pista nell’ambito di eventi organizzati direttamente dalla Ferrari presso alcuni dei circuiti più […] L'articolo Club Competizioni GT: in pista 30 anni di ...

Ferrari 488 Pista Spider : una versione verde opaco con inserti arancioni per Greg B? : Il fortunato collezionista potrebbe aggiungere al suo inestimabile garage un nuovo pezzo altamente personalizzato Greg B ha estasiato gli amanti delle supercar postando sui profili social la sua incredibile collezioni di auto esotiche, probabilmente una delle più belle e preziose dell’intero globo. Il celebre collezionista ha recentemente pubblicato su Instagram un rendering che immortala una Ferrari 488 Pista Spider personalizzata con ...

F1 - la Ferrari pronta ad anticipare il debutto in pista della nuova monoposto : ecco l’idea di Binotto : La scuderia di Maranello ha in mente di sfruttare uno dei filming-day concessi dalla FIA il giorno prima della sessione di test prevista a Barcellona Lo sviluppo della nuova Ferrari 2019 prosegue senza intoppi, gli uomini in rosso sudano e faticano a Maranello per farsi trovare pronti in vista della presentazione ufficiale, in programma il prossimo 15 febbraio. Lapresse Un mese esatto in cui verranno risolti gli ultimi problemi, per far sì ...

Mick Schumacher firma con la Ferrari : sarà subito in pista : L’erede di Michael è pronto per andare al volante che fu del padre. Mick Schumacher è un predestinato. E’ il

Formula E - scintille in pista tra Piquet Jr e Felipe Massa : l’ex Ferrari offeso via radio dal connazionale [VIDEO] : Nel corso delle seconde prove libere dell’ePrix di Marrakech, l’ex pilota della Ferrari è stato attaccato duramente via radio dal connazionale scintille e parole grosse tra Nelson Piquet Jr e Felipe Massa nel corso delle seconde prove libere dell’ePrix di Marrakech, primo appuntamento del Mondiale di Formula E 2019. A causa di un problema occorso sulla propria monoposto, l’ex Ferrari è stato costretto a procedere a ...

F1 - Sauber in pista a Fiorano il 14 febbraio? Possibile shake-down a San Valentino - Ferrari interessata : La Sauber dovrebbe effettuare uno shake-down il prossimo 14 febbraio. Manca ancora la conferma ufficiale ma le indiscrezioni, riportate da it.motorsport.com, lasciano presagire che la nuova C38 scenderà in pista a Fiorano un giorno prima della presentazione ufficiale della Ferrari. Si tratterà di un piccolo test utile per fare girare la monoposto 2019 prima della presentazione e sarà molto utile anche per il Cavallino Rampante perché la scuderia ...