F1 | Ferrari impegnata nel filming day a Barcellona | Vettel e Leclerc al volante | tutto

(Di domenica 17 febbraio 2019) Laha completato senza alcun problema i 100 km delday: oggi le Rosse sono scese in pista a, dove domani inizieranno i Test F1, per fare il proprio debutto stagionale. Il Cavallino Rampante si è affidato a Sebastian, il tedesco ha guidato la nuova monoposto nello shakedown sul circuito catalano: il programma originario prevedeva che scendesse sul tracciato soltanto il vicecampione del mondo ma è stata concessa un’occasione anche a Charlessul finire della sessione.Il programma di lavoro, come ha riportato la Scuderia di Maranello tramite un tweet, è stato completato anche grazie alle eccellenti condizioni meteorologiche (15 °C e un sole splendente). Oraè rimandato ai Test, il semaforo verde si accenderà domani alle ore 09.00 e alci sarà Sebastianmentre martedì toccherà a CharlesFirst out-ins ...