Export | la frenata dell’auto tedesca colpisce la componentistica italiana E

(Di domenica 17 febbraio 2019) Il conto del dieselgate arriva anche all’Italia. Proprio mentre dietro l’angolo si profilano nuove e più pesanti minacce di dazi americani. L’introduzione delle nuove regole di omologazione delle auto con l’arrivo, dal primo settembre scorso, di una differente e univoca modalità di misurazione di consumi e delle emissioni, ha inferto un brutto colpo all’industria automobilisticagià fiaccata dagli scandali. E, di conseguenza, lo ha assestato anche all’Italia, grande produttore diauto. I fornitori italiani delle quattro ruote tedesche hanno infatti pagato il conto dello stop dei produttori con l’auto di Berlino che ha registrato tre mesi consecutivi in calo a doppia cifra, come sottolinea il Sole 24 Ore in edicola sabato 16 febbraio. “Uno stop legato in parte alla minore tonicità dei mercati internazionali, ma ...