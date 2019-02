Etica e vita aziendale | il caso della Pilkington presentato agli studenti del Palizzi

Maura Viceconte si è tolta la vita : lutto nel mondo dell'atlEtica : Ieri pomeriggio, nel cortile della sua abitazione, a Chiusa di San Michele, in provincia di Torino, ha deciso di togliersi la vita per non soffrire più la maratoneta valsusina Maura Viceconte, afflitta da diversi anni da un tumore al seno. Una brutta notizia che è stata annunciata, ieri sera dalla Fidal, che l’ha ricordata come una “figura di notevole rilievo nel panorama fondistico nazionale ed internazionale". A soli 51 anni, Maura Viceconte ...