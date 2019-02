Era in fuga dal 2012 | latitante arrestato a Brindisi nel cuore della notte

Cremlino : nessuna fuga capitali da Russia - solo libEra circolazione : Mosca, 12 feb., askanews, - L'uscita di capitali dalla Russia attualmente osservata è dovuta alla loro libera circolazione, senza tale misura, l'economia di mercato è impossibile, ma la situazione macroeconomica nel paese è assolutamente stabile. Lo sostiene il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov. . Il commento dopo che la Banca centrale ...

In fuga dal Venezuela. Flash mob M5s dietro alla CamEra. Evitato l'incrocio con i manifestanti anti-Maduro : Su piazza Montecitorio splende il sole, e illumina la protesta della comunità venezuelana italiana per il sostegno del governo gialloverde a Maduro. Alle spalle della Camera il Palazzo proietta la sua ombra su piazza del Parlamento, dove il Movimento 5 stelle festeggia con un rapido Flashmob (qualche foto su una scalinata a favor di stampa) il primo Restitution day della XVIII legislatura.Quando martedì è arrivata la ...

Blue Whale - 13enne si uccide col fucile del padre/ LettEra alla famiglia "Il suicidio è una via di fuga" : 13enne si uccide col fucile del padre: l'ombra del Blue Whale dietro la sua morte. Le istruzioni del 'gioco' e una Lettera choc alla famiglia.

Vaso di fiori - Berlino ammette : “L’opEra trafugata dai nazisti è degli Uffizi”. Ma per ora non si parla di restituzione : Il dipinto “Vaso di fiori” del pittore olandese Jan van Huysum, trafugato dai nazisti durante la Seconda Guerra mondiale, deve tornare in Italia. Lo ha detto ieri il governo tedesco riconoscendo che l’opera appartiene agli Uffizi di Firenze. “È certamente chiaro che il dipinto appartiene alla collezione degli Uffizi. Nell’ambito delle sue responsabilità il Governo federale sostiene il raggiungimento di questo obiettivo”, ha fatto sapere il ...

PeschiEra Borromeo - assalto a portavalori : 4 rapinatori in fuga : Peschiera Borromeo, assalto a portavalori: 4 rapinatori in fuga Non si conosce ancora l'entità del bottino. Dopo l'intervento degli artificieri, l'allarme esplosivo è rientrato. i rpinatori hanno portato via una pistola a una guardia giurata Parole chiave: ...

Mattarella su Guido Rossa : «I brigatisti in fuga devono scontare la pena» Il delitto segnò la rottura tra Br e opErai : La commemorazione dell’operaio all’ex Italsider. Ma sui muri della città appaiono offese alla memoria di Rossa e scritte che inneggiano alla lotta armata

Golpe finanziario - la fuga degli investitori stranieri : "Rischio non adeguatamente remunErato" : Pimco, nome sconosciuto al grande pubblico, è una società finanziaria californiana e il più grande investitore in obbligazioni del mondo. Per questo la sua nota con le valutazioni di mercato per quest'anno è tra le "bibbie" degli investitori di tutto il mondo. Ebbene, come riporta Il Giornale, il te

Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2018-2019 : la graduatoria genErale e le specialità. Marcel Hirscher sempre più in fuga : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

"L'OpEra è di scena" al Donnafugata di Ragusa Ibla : Primo appuntamento dell'anno per la stagione musicale Ibla Classica International, diretta dal maestro Cultrera al Donnafugata di Ragusa Ibla

