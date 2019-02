Emozioni forti al Meazza. L’Inter porta a casa i tre punti

lanotiziasportiva

: Terza vittoria in otto giorni! Qui il Match Report ?? di #InterSampdoria?? - Inter : Terza vittoria in otto giorni! Qui il Match Report ?? di #InterSampdoria?? - zazzatweet : Quindici anni senza il Pirata. Una vita ingorda, una morte priva di verità assodate. Inarrivabile in salita, fragil… - Raiofficialnews : “Abbiamo bisogno di emozioni forti, voci che colpiscano cuore e pancia: abbiamo bisogno di voci che non si dimentic… -

(Di domenica 17 febbraio 2019) Sei minuti da batticuore, nei quali succede letteralmente di tutto, decidono il match tra Inter e Sampdoria.In un continuo saliscendi di, la squadra di Luciano Spalletti si impone per 2-1 sui liguri davanti ai 55.127 spettatori presenti al ‘’: le reti di D’Ambrosio e Nainggolan, inframezzate dal momentaneo pareggio doriano siglato da Gabbiadini, consegnano i treai nerazzurri, che confermano così il terzo posto in classifica con 46, a +4 sul Milan.Primo TempoInizio subito propositivo da parte dell’Inter. Al 4′, su corner dalla sinistra calciato da Brozovic, Perisic tocca di testa sul primo palo, chiamando Audero al primo intervento della serata.Due minuti più tardi, Lautaro raccoglie uno splendido lancio in profondità da parte di Gagliardini, entra in area e incrocia col sinistro: Audero blocca col corpo.Ancora Inter al ...