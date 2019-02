Emma Marrone ferma il concerto | «Pensavo stesse morendo qualcuno» | ma ciò che è accaduto

Emma Marrone ferma il concerto : 'Pensavo stesse morendo qualcuno'. Ma la verità è un'altra : 'Voglio dedicare questa canzone ad una ragazza, una guerriera, molto coraggiosa, forse troppo coraggiosa - ha detto dal palco - Pensava di poter cambiare il mondo con la sua verità, con la sua ...

Essere Qui Tour-Exit Edition - Emma Marrone tra sensuali novità e grinta : un mix esplosivo di emozioni al PalaCalafiore di Reggio Calabria [GALLERY] : grinta, spettacolo, divertimento e commozione: un mix esplosivo di emozioni con l’Essere Qui Tour-Exit Edition di Emma Marrone: grande successo al PalaCalafiore di Reggio Calabria E’ iniziato col botto l’Essere Qui Tour – Exit Edition di Emma Marrone organizzato da F&P Group. La cantante salentina ha disputato le prime due tappe dei suoi nuovi concerti live in giro per l’Italia. Ieri è stato il turno di ...

Emma Marrone su Instagram dopo il concerto : “Finisce sempre così - che mi sento male. Adesso lo sapete” : Appoggiata al muro e seduta a terra, con gli occhi chiusi e il volto stanco, serio. “In realtà finisce sempre così… Io che mi sento male… Adesso lo sapete, io non ho segreti con voi”. Emma Marrone ha postato una story su Instagram che la ritrae al termine del suo concerto a Bari. Un’immagine che ha fatto preoccupare i fan, al punto che la cantante ha pubblicato un’altro video in cui li ha rassicurati: “Ragazzi, la mia ...

Emma Marrone si sente male dopo concerto : confessione cantante (Foto) : Emma Marrone distrutta dopo il concerto a Bari: ecco cosa è successo alla cantante di Amici Emma Marrone ha confessato di essersi sentita male dopo il concerto al Palaflorio di Bari. Non è la prima volta che le succede: ha infatti voluto spiegare ai suoi fan che non devono assolutamente preoccuparsi per la sua salute. […] L'articolo Emma Marrone si sente male dopo concerto: confessione cantante (Foto) proviene da Gossip e Tv.

Emma Marrone - concerto a Bari/Via al tour - scaletta e biglietti : 'ho le palpitazioni' : Emma Marrone in concerto a Bari oggi, venerdì 15 febbraio, scaletta e biglietti. La cantante non nasconde l'emozione sui social: 'ho le palpitazioni'.

2 Biglietti e il meet&greet con Emma Marrone a Livorno all’asta per beneficenza : Alcuni fan avranno la possibilità di incontrare Emma Marrone a Livorno in occasione della tournée di prossimo avvio. L'Essere Qui Tour Exit Edition partirà il 25 febbraio dal Palaflorio di Bari per far tappa a Reggio Calabria e ad Eboli. Il 20 febbraio porterà Emma Marrone a Livorno e il 22 ad Ancona, poi a Casalecchio di Reno, Assago (Milano) e Montichiari prima dell'ultima tappa a Roma il 1° marzo, al Palalottomatica. In occasione ...

X Factor - prime indiscrezioni sui nuovi giudici : Emma Marrone in trattativa : X Factor, la giuria cambia volto: le prime indiscrezioni sui possibili nuovi giudici del talent di Sky X Factor il prossimo anno cambia, si rinnova, soprattutto per quanto riguarda i membri della propria giuria. Nel talent di Sky, come è ormai ben noto, non ci saranno più Mara Maionchi, Manuel Agnelli, Fedez e Lodo Guenzi […] L'articolo X Factor, prime indiscrezioni sui nuovi giudici: Emma Marrone in trattativa proviene da Gossip e Tv.

Arriva il duetto di Emma Marrone e Thirty Seconds To Mars Love Is Madness - ma il brano esiste già (audio) : Con la partecipazione della cantante salentina alla puntata di Che Tempo Che Fa di domenica 3 febbraio, è stata ufficialmente annunciata l'uscita imminente del duetto di Emma Marrone e Thirty Seconds To Mars in Love Is Madness. Ospite del programma di Fabio Fazio in onda domenica sera su Rai1, la Marrone ha presentato il suo ultimo singolo, Mondiale, tratto dall'album Essere qui - Boom Edition: la cantante si è esibita con la sua band, che la ...

Emma Marrone : «Mamma - vorrei dirti buon compleanno. Ho il tuo profumo nella testa - mi manchi tanto» : Emma Marrone malinconica nel giorno del compleanno della mamma. la cantante ha scritto una tenera lettera a sua madre e l'ha pubblicata in un post su Instagram, accompagnata da una foto di lei da...