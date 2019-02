E' morto Franco Rosi | la voce del Telegattone

blogo

(Di domenica 17 febbraio 2019)"Se vi piace chiamatemi Oscar" diceva canticchiando la storica sigla di SuperClassifica Show. Ricorderemo anche cosìdele dell'indimenticata palla psichedelica del programma condotto tra gli anni '80 e '90 da Maurizio Seymandi si è spento all'età di 75 anni. La notizia è stata data da Selinaall'ANSA, figlia dell'attore e grande imitatore nonché allievo della scuola di Alighiero Noschese.La sua carriera di attore, cantante, eclettico trasformista. ebbe inizio grazie al Mago Zurlì, Cino Tortorella. Scelse appositamente per lui il nome d'arte(il suo vero nome è Emilio Eros de Rosa). Fra le sue imitazioni più celebri si ricordano quelle di Enrico Montesano, Corrado, Mike Buongiorno (con il quale ha lavorato per programmi come Flash),Franchi, Gianni Morandi, Pupo. Lascia la moglie Carmen e i suoi quattro figli: la sopra citata ...