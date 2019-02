Domenica In | Serena Rossi e la proposta di matrimonio in diretta | ' Questa domenica non me

Domenica In - Serena Rossi riceve un regalo inaspettato e si commuove in diretta Tv : per lei la chitarra di Mimì : Serena Rossi è stata la grande protagonista della puntata odierna di Domenica In (Rai 1). Dopo aver incassato la proposta di matrimonio grazie all’intercessione di Mara Venier, un altro regalo ha riempito di emozione la bella attrice. Olivia Bertè, sorella di Mia Martini, anche lei ospite della trasmissione ha voluto infatti fare un dono significativo all’attrice (che ha interpretato la cantante nel biopic recentemente trasmesso ...

Domenica In - proposta di matrimonio in diretta per Serena Rossi : Grandi sorprese a “Domenica In“: invitata per parlare del film tv “Io sono Mia”, l’attrice Serena Rossi ha ricevuto una proposta di matrimonio in diretta. Intervistata da Mara Venier, Serena Rossi ha ripercorso le tappe più importanti della sua carriera e parlato della grande sfida che ha dovuto affrontare vestendo i panni di Mia Martini nel film tv “Io sono Mia”. Un progetto molto ambizioso, che ha ...

Domenica In - lo strazio in diretta da Mara Venier : Mia Martini fa crollare in lacrime Serena Rossi : Ha emozionato i telespettatori di Raiuno, ora Io sono Mia e il ricordo di Mia Martini fa lo stesso con quelli di Domenica In . In studio da Mara Venier c'è Serena Rossi , la sbalorditiva interprete ...

DomenicaIn - telefonata a sorpresa per Serena Rossi dal suo compagno Davide Devenuto : "Nel 2020 ti sposo - organizza Mara Venier" : telefonata in diretta a DomenicaIn ma soprattutto a sorpresa per Mara Venier e la sua intervistata, Serena Rossi che, dopo aver parlato della sua infanzia inizia a raccontare del suo amore Davide Devenuto, l'attore conosciuto sul set di Un Posto Al Sole con il quale Serena è fidanzata da circa 10 anni.I due hanno un bambino, Diego, di poco più di due anni, ma quel che manca è il matrimonio. Quando arriva un telefonino in studio, Mara ...

Serena Rossi commossa a Domenica In : “La paura non mi paralizza” : Domenica In: Serena Rossi parla di nuovo del film in cui ha interpretato Mia Martini Ha rilasciato una lunga e toccante intervista oggi Serena Rossi a Domenica In, dove è tornata a parlare, ovviamente, del ruolo che ha interpretato con grande successo nel film Io sono Mia, appunto quello dell’indimenticata Mia Martini. “Hai avuto paura? Temevi un po’ il confronto o il giudizio da parte del pubblico?” ha chiesto a tal ...