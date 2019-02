Diretta Spezia-Verona alle 21 | probabili formazioni | dove vederla in tv

Cittadella-Spezia : Diretta streaming e tv - dove vederla| Serie B : Cittadella-Spezia: diretta streaming e tv, dove vederla| Serie B Sabato 9 Febbraio alle ore 15:00 si giocherà allo Stadio Pier Cesare Tombolato di Cittadella il match di ritorno tra Cittadella e Spezia. Partita importante per le due squadre che si trovano rispettivamente in 8a e 7a posizione. Essenziale quindi guadagnare punti per non uscire dalla zona promozione. Cittadella Nella scorsa giornata il Cittadella si è trovato a disputare ...

Diretta CITTADELLA SPEZIA / Streaming video DAZN : Luigi Pillitteri arbitra al Tombolato - Serie B - : DIRETTA CITTADELLA SPEZIA Streaming video DAZN: probabili formazioni, quote, orario, risultato live della partita di Serie B al Tombolato, 23giornata.

Spezia-Cremonese 2-0 : risultato in Diretta LIVE. Doppietta Bartolomei : Spezia-Cremonese 2-0 LIVE 21', 53' Bartolomei SPEZIA, 4-3-3, : Lamanna; Vignali, Terzi, Ligi, Augello; Bartolomei, Ricci, Mora; Okereke, Galabinov, 62' Da Cruz,, Bidaoui. All.: Marino. CREMONESE, 4-4-...

Spezia - Cremonese 1-0 : cronaca Diretta live - risultato in tempo reale : Le formazioni ufficiali La cronaca minuto per minuto [ AGGIORNA LA diretta ] risultato PARZIALE: Spezia - Cremonese 1-0 40' Primo giallo del match, punito Arini nella Cremonese. 39' Fase del match ...

Diretta Spezia-Cremonese alle 18 - probabili formazioni e dove vederla in tv : LA SPEZIA - Oggi alle 18, al Picco, Spezia e Cremonese si affrontano nella sfida valida per la ventiduesima giornata di campionato. Le due squadre, in classifica, sono separate da due punti, con la ...

Spezia-Cremonese : Diretta streaming e tv - dove vederla | Serie B : Spezia-Cremonese: diretta streaming e tv, dove vederla | Serie B Sabato 2 Febbraio 2019 alle ore 18:00 allo stadio Alberto Picco di La Spezia, si giocherà Spezia-Cremonese, match valevole per la 22esima giornata di Serie B. Spezia-Cremonese: come arrivano le squadre Spezia: La squadra ligure è reduce da tre pareggi consecutivi, l’ultimo contro il Brescia per 4 a 4. Nella 21a giornata, la squadra di Marino è stata infatti ...

Spezia - Cremonese : cronaca Diretta live - risultato in tempo reale : La cronaca minuto per minuto [ AGGIORNA LA diretta ] Sabato 2 febbraio alle ore 17:15 le formazioni ufficiali, dalle 18 la webcronaca della partita. QUI Spezia La compagine ligure dovrebbe scendere ...

Brescia Spezia 0-0 - il risultato in Diretta LIVE : Brescia-Spezia 0-0 LIVE Il tabellino Brescia , 4-3-1-2, : Andrenacci; Sabelli, Cistana, Romagnoli, Mateju; Dessena, Tonali, Bisoli; Spalek; Torregrossa, Donnarumma. Spezia , 4-2-3-1, : Lamanna; De ...

Diretta SPEZIA-VENEZIA/ Risultato live 0-0 - streaming Dazn : Vicario reattivo su Bidaoui - Serie B - : DIRETTA SPEZIA-VENEZIA streaming video Dazn: le due squadre si affrontano nella prima giornata di ritorno del campionato di Serie B.

Diretta Spezia-Venezia/ Risultato live 0-0 - streaming Dazn : prevale l'equilibrio - Serie B - : Diretta Spezia-Venezia streaming video Dazn: le due squadre si affrontano nella prima giornata di ritorno del campionato di Serie B.

Spezia-Venezia 0-0 LIVE - risultato in Diretta : Spezia-Venezia 0-0 LIVE SPEZIA, 4-3-3, : Lamanna; Vignali, Terzi, Capradossi, Augello; Bartolomei, Ricci, Mora; Gyasi, Okereke, Bidaoui. Allenatore: Marino VENEZIA, 4-3-3, : Vicario; Bruscagin, Modolo,...

Diretta Spezia VENEZIA / Risultato live 0-0 - streaming Dazn : formazioni ufficiali - si comincia! : DIRETTA SPEZIA-VENEZIA streaming video Dazn: le due squadre si affrontano nella prima giornata di ritorno del campionato di Serie B.

Diretta Spezia VENEZIA / Streaming video DAZN : al Picco arbitra Manuel Volpi - Serie B - : DIRETTA SPEZIA-VENEZIA Streaming video DAZN: le due squadre si affrontano nella prima giornata di ritorno del campionato di Serie B.

Serie B - Spezia-Venezia : probabili formazioni e Diretta dalle 21. Dove vederla in tv : LA SPEZIA - Partita non banale al Picco. Stasera, in Liguria, si affrontano Spezia e Venezia . Le aquile bianconere di Pasquale Marino vogliono i tre punti per continuare a stazionare ai piani alti ...