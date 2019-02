Diplomi falsi per posto Ata | nuovi licenziamenti e segnalazioni alla Procura | ecco dove

scuolainforma

(Di domenica 17 febbraio 2019)di personale Ata per. Grazie ad attestati non veri sono entrati in graduatoria Ata ed hanno occupato undi supplenza. Ciò che sta accadendo nel trevigiano ha a tratti dell’incredibile e ha portato al licenziamento di circa 20 collaboratori scolastici.Titolidi Ata a Treviso Dopo il centinaio dinel Veneto di cui si è riferito solo pochi giorni fa, si arriva nella Marca Trevigiana per trovarecasi di titoli. In tutto sarebbero una ventina gli interessati dal licenziamento, gli stessi saranno poi segnalatiper falso materiale, falso ideologico e truffa ai danni dello Stato. Anche stavolta era tutto organizzato nei dettagli fino a che i controlli accurati da parte delle segreterie non hanno portato a scoprire la verità. Eppure inizialmente sembrava che tutto fosse regolare: ...