Diciotti | voto del M5s su Rousseau domani Salvini | sono tranquillo

L'errore nel quesito per il voto su Salvini - i migranti della Diciotti diventano 137 : Erano 177 i migranti a bordo della nave Diciotti trattenuta nel porto di Catania nell'agosto scorso. Sul quesito postato sul blog dei Cinquestelle, in merito al quale gli iscritti potranno votare sull'autorizzazione a procedere nei confronti del vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, si parla invece di "137 migranti" che si trovavano sulla motovedetta della Guardia costiera italiana.Il numero di 177 è contenuto nei documenti ...

Diciotti e voto online - i dubbi del marito di Raggi : Una domanda "mal posta", perché andava fatta "sull'immunità" e non "sull'interesse nazionale". Fra le voci critiche al voto online di domani su Rousseau per il caso Diciotti, si alza anche quella di ...

Diciotti - M5s al voto online : 'Se passa il sì probabile crisi' : Gli iscritti del M5S potranno votare sulla piattaforma Rousseau per il caso Diciotti lunedì 18 febbraio dalle 10 alle 19 . E fonti di governo M5s registrano in queste ore "preoccupazione" su una ...

Diciotti e voto M5s - Zingaretti : "Una buffonata annunciata" : Gli iscritti al M5s chiamati al voto on line stelle sul processo a Salvini per il caso Diciotti. 'Una buffonata annunciata, un altro segnale di disorientamento e non assunzione di responsabilità', ...

Diciotti - domani voto M5s online su Salvini/ Quesito sul Blog : Nugnes - "non è chiaro" : voto online M5s per il processo a Salvini: Diciotti, polemiche sul Quesito, 'non è chiaro'. Indagati anche Conte, Di Maio e Toninelli?

Diciotti-Salvini - M5S lancia il voto online. La ricostruzione - però - fa acqua : "Il ritardo dello sbarco della nave Diciotti, per redistribuire i migranti nei vari paesi europei, è avvenuto per la tutela di un interesse dello Stato?" È questo il quesito che il Movimento 5 Stelle ha deciso di porre ai propri sostenitori, chiamati a votare domani dalle ore 10 alle 19 sulla Piattaforma Rousseau. Il voto sarà vincolante per i senatori dei 5 Stelle che fanno parte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, che ...

