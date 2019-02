Diciotti | malumori nel M5s per il quesito su Salvini Consiglieri comunali Torino

ilfattoquotidiano

(Di domenica 17 febbraio 2019) Ieri erano stati i primi ad annunciare il loro voto a favore del processo per Matteo. Oggi sono i più espliciti a manifestare malumore per ilscelto dal blog delle Stelle sul voto deò caso. “Ridicoli“, “imbarazzante”, “vergognatevi“, sono alcuni dei termini usati dai pentastellati eletti al consiglio comunale del capoluogo piemontese per riferirsi al modo con cui su Rousseau sarà posta l’opzione dei voto. La consultazione avverrà lunedì dalle 10 alle 19 e gli iscritti del M5s dovranno rispondere a una domanda: “Il ritardo dello sbarco della nave, per redistribuire i migranti nei vari paesi europei, è avvenuto per la tutela di un interesse dello Stato?” Due le possibili risposte al: “Sì, quindi si nega l’autorizzazione a procedere” oppure “No, quindi si concede l’autorizzazione a procedere“....