Diciotti | M5s al voto online | ' Se passa il sì probabile crisi'

Diciotti - il voto on line su Salvini spacca il M5s. : La procura di Catania sta per aprire un altro fascicolo: «Atto dovuto». La consultazione on line sulla piattaforma Rousseau si svolgerà domani tra le 10 e le 19

Diciotti : voto del M5s su Rousseau lunedì. Salvini : sono tranquillo | : Gli iscritti possono esprimersi sulla piattaforma per indicare il parere sulla vicenda che coinvolge il ministro Salvini, che dice: "L'ho fatto per difendere la sicurezza dei cittadini". Fonti governo ...

Diciotti - il voto su Rousseau lunedì dalle 10 alle 19 | Ecco il testo del quesito su Salvini | Sul blog M5s diverse proteste dagli iscritti : Sul blog delle Stelle pubblicato il testo del quesito perchiedere agli iscritti di esprimersi sulla richiesta di autorizzazione a procedere per Salvini. Il voto avverrà lunedì dalle 10 alle 19

Domani il voto online di M5S sulla Diciotti. Polemiche nel Movimento : Nel quesito, che deciderà la posizione da tenere sull'autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini, si chiede se il ritardo nello sbarco della nave Diciotti, per redistribuire i migranti nei ...

Diciotti - malumori nel M5s per il quesito su Salvini. Consiglieri comunali Torino : “Imbarazzante e mal posto” : Ieri erano stati i primi ad annunciare il loro voto a favore del processo per Matteo Salvini. Oggi sono i più espliciti a manifestare malumore per il quesito scelto dal blog delle Stelle sul voto deò caso Diciotti. “Ridicoli“, “imbarazzante”, “vergognatevi“, sono alcuni dei termini usati dai pentastellati eletti al consiglio comunale del capoluogo piemontese per riferirsi al modo con cui su Rousseau sarà posta ...

Diciotti - domani il M5s vota su Salvini. Lui : «Sono sereno - ho difeso la sicurezza dei cittadini» : Si voterà domani sulla piattaforma Rousseau sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno Salvini. I militanti del M5S potranno votare domani dalle...

Diciotti e voto M5s - Zingaretti : "Una buffonata annunciata" : Gli iscritti al M5s chiamati al voto on line stelle sul processo a Salvini per il caso Diciotti. 'Una buffonata annunciata, un altro segnale di disorientamento e non assunzione di responsabilità', ...

Diciotti - Zingaretti (Pd) : “Consultazione online M5s? Buffonata per non prendersi responsabilità - l’esito si conosce” : Il Presidente della Regione Lazio e candidato alla segreteria del Partito Democratico Nicola Zingaretti ha partecipato all’iniziativa ‘Campagna Amica’ al mercato di San Teodoro a Roma. “Ognuno decida, ma si assuma le proprie responsabilità. Questa Buffonata annunciata della consultazione online sulla quale tutti sappiamo come andrà a finire francamente è un altro segnale di un disorientamento e di una non assunzione di ...

Diciotti - domani voto M5s online su Salvini/ Quesito sul Blog : Nugnes - "non è chiaro" : voto online M5s per il processo a Salvini: Diciotti, polemiche sul Quesito, 'non è chiaro'. Indagati anche Conte, Di Maio e Toninelli?

Diciotti-Salvini - M5S lancia il voto online. La ricostruzione - però - fa acqua : "Il ritardo dello sbarco della nave Diciotti, per redistribuire i migranti nei vari paesi europei, è avvenuto per la tutela di un interesse dello Stato?" È questo il quesito che il Movimento 5 Stelle ha deciso di porre ai propri sostenitori, chiamati a votare domani dalle ore 10 alle 19 sulla Piattaforma Rousseau. Il voto sarà vincolante per i senatori dei 5 Stelle che fanno parte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, che ...

Diciotti - la farsa del voto M5s su Rousseau. Un clamoroso sospetto : tutto già pilotato? : Il giochetto sporco del Movimento 5 Stelle su Matteo Salvini non convince nemmeno i grillini. Il voto online per negare o concedere il processo contro Matteo Salvini sul caso Diciotti sulla piattaforma Rousseau sembra già viziato in partenza dal cervellotico quesito scelto dai vertici del Movimento:

Diciotti - "l'indicazione" per il voto online fa storcere il naso agli iscritti M5s : "Urne" virtuali aperte dalle 10 alle 19: pubblicato sul blog del Movimento il dossier sul caso Diciotti. Tra le righe si...

Diciotti - come funziona il voto online M5S : Il ministro Matteo Salvini ha agito o no nel pubblico interesse, impedendo lo sbarco dei migranti trattenuti a bordo della nave Diciotti ? E' questa la domanda alla quale i militanti del M5S saranno ...

Diciotti - indagati Conte e Di Maio. Domani il voto dei militanti M5S su Salvini : ROMA Per il caso del blocco dei migranti sulla nave Diciotti il premier Giuseppe Conte e i ministri Luigi Di Maio e Danilo Toninelli, tutt'e tre esponenti dei 5Stelle, stanno per affiancare sul...