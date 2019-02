Diciotti | Luigi Di Maio allo sbando | ' L' asticella del 70%' | a cosa si aggrappano pur di

Diciotti - Luigi Di Maio gioca sporco : Matteo Salvini a processo - la mossa del M5s : Pronta la gogna grillina per Matteo Salvini . Secondo nuove indiscrezioni il Movimento 5 Stelle starebbe per affidarsi alla rete dei suoi iscritti e a un voto online su Rousseau per decidere come ...

Diciotti - Luigi Di Maio non tiene più i suoi. Processo a Salvini - 'non posso garantire'. Perché Salvini trema : Non controlla più i suoi, Luigi Di Maio . Sulla Diciotti il M5s prepara l'imboscata in Senato. Il leader ha garantito a Matteo Salvini che in Giunta per l'immunità i rappresentanti grillini voteranno '...

Diciotti - Giulia Bongiorno umilia Luigi Di Maio : 'Cosa proprio non riesce a capire' : La scelta 'si inserisce in una politica del governo e in un conflitto internazionale tra Italia e Malta perché la Diciotti fu dirottata verso il nostro Paese', spiega la Bongiorno. 'Nel dna dei 5 ...

Diciotti - Luigi Di Maio : “Siamo contro l’immunità - ma quello di Salvini è un caso specifico” : Di Maio non chiarisce come ha intenzione di votare il M5S: "Noi siamo sempre stati contro l'immunità, questo è un caso specifico, i senatori della Giunta hanno la mia totale fiducia. Tutte le volte che qualcuno ha scommesso sulla caduta del governo, la scommessa è stata vinta da noi e persa dagli altri, su questo non ho nessun problema e preoccupazione".Continua a leggere

Maria Teresa Meli umilia Luigi Di Maio : 'Cosa si ingoierà e come finirà il processo Diciotti a Matteo Salvini' : ' Matteo Salvini ha dei problemi con i suoi elettori al Nord perché gli imprenditori hanno paura, siamo in recessione e sono preoccupati da questa alleanza', rivela Maria Teresa Meli a L'aria che tira ...

Luigi Di Maio umiliato da Maurizio Gasparri sul caso Diciotti : "Scrivi alla De Filippi e a C'è posta per te" : Luigi Di Maio e i grillini? Farebbero bene a rivolgersi a Maria De Filippi e a C'è posta per te, il programma di Canale 5. Questo in estrema sintesi il pensiero di Maurizio Gasparri, che picchia durissimo contro i grillini per il caso-Diciotti e il goffo tentativo di chiamarsi parte in causa nel pro

Luigi Di Maio irritato con Salvini - il retroscena : 'Telefonate roventi' - il M5s esplode sul caso Diciotti : Il 'cambio di rotta' di Matteo Salvini non è tanto un imprevisto, quanto un terremoto per il Movimento 5 Stelle . La bomba Diciotti -migranti-giustizia rischia di far saltare in aria il governo ma ...

Diciotti - il voto segreto su Matteo Salvini che può smascherare il M5s : il grosso guaio di Luigi Di Maio : Il Movimento 5 Stelle sulla graticola della Sea Watch e dell'autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini. E il voto segreto in Senato potrebbe far precipitare la situazione. Ufficialmente, il partito guidato da Luigi Di Maio ha accolto favorevolmente "l'invito" del ministro degli Interni a vota