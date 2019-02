Diciotti | indagato il governo | ecco cosa può succedere ora

Diciotti - Salvini : "Se sono indagato per aver respinto un barcone - ne respingerò altri dieci" : 'Ogni minaccia, ogni indagine, ogni insulto ogni bugia mi danno ancora più forza, e se sono indagato per aver respinto un barcone , ne respingerò altri dieci' Così Il Ministro dell'interno Matteo ...

Salvini indagato per sequestro di persona aggravato : torna il caso Diciotti : Una notizia improvvisa e non prevista che rischia di riaprire pesantemente le polemiche sulla gestione dei migranti, arrivata quasi in contemporanea con il probabile braccio di ferro tra il ministro Matteo Salvini e la nave dell'Ong Sea Watch, che si sta dirigendo verso Lampedusa per sbarcare 47 migranti raccolti al largo delle coste della Libia. Il tribunale dei ministri di Catania ha chiesto l'autorizzazione a procedere contro il vice ...