Diciotti | il voto M5S su Salvini lunedì dalle 10 alle 19 |  per dire no bisogna votare sì

Diciotti - M5S a iscritti : domani il voto : 11.03 Gli iscritti del M5S potranno votare sulla piattaforma Rousseau per il caso Diciotti domani dalle 10 alle 19. E' quanto si legge sul blog delle Stelle. Il quesito sul blog: "Il ritardo dello sbarco della nave Diciotti, per redistribuire i migranti nei vari Paesi europei, è avvenuto per la tutela di un interesse dello stato?" Se si vota sì, è spiegato sul blog, si nega l'autorizzazione a procedere; se si vota no, si concede ...

Diciotti - faro dei pm su Conte e Di Maio Il voto on line su Salvini spacca il M5s : La procura di Catania sta per aprire un altro fascicolo: «Atto dovuto». Il giudizio lasciato alla consultazione on line sulla piattaforma Rousseau non piuace ai senatori grillini e a Salvini

Caso Diciotti - domani il voto online della base M5s per processare Salvini. Sotto inchiesta anche Conte - Di Maio e Toninelli : Voteremo sì, se il responso delle consultazioni online andasse in questo senso' avverte il Sottosegretario Di Stefano. Martedì il voto della giunta per le autorizzazioni. La procura di Catania apre un ...

Caso Diciotti - gli atti ai pm anche su Conte e Di Maio Rivolta 5S sul voto online : Un nuovo Caso rischia di prolungare le agonie dei due soci di governo, alle prese con la vicenda Diciotti. Matteo Salvini è ancora in attesa del verdetto che la giunta per le immunità del Senato pronuncerà martedì, ma la procura di Catania già si prepara ad aprire un nuovo fascicolo sulla Diciotti, che riguarderà le posizioni del presidente del Con...

Caso Diciotti - l'«asticella» dei 5 Stelle per il voto sul processo a Salvini : «Ci vorrebbe il 70% di no» : «Martedì saprete la nostra posizione». Il voto sulla piattaforma Rousseau è fissato per domani, a lui è stato anche chiesto di preparare un video per spiegare i termini della questione Salvini-...

Caso Diciotti - gli atti ai pm anche su Conte e Di Maio Rivolta 5S sul voto online : ...usato per determinare la vita interna del partito - punge ancora la senatrice M5S - 'non certo per imporre una valutazione che riguarda la sicurezza nazionale e che non è di natura politica, ma ...

Diciotti - atti Conte - Di Maio e Toninelli a Catania. Lega : “Non temiamo voto online del M5s” : Sono arrivati alla Procura di Catania gli atti firmati dal premier Giuseppe Conte e dai ministri Luigi Di Maio e Danilo Toninelli, alLegati alla memoria del ministro Matteo Salvini sotto esame della Giunta per le immunità del Senato sul caso Diciotti. Con la trasmissione degli atti a Catania si andrebbe verso l’apertura di un fascicolo.Continua a leggere

Diciotti - Centinaio : 'Voto online M5s non è un rischio per il governo' - Di Stefano : 'Autorizzazione non va concessa' : Il voto online del M5s sul caso Diciotti "non mette a rischio il governo" secondo il ministro dell'Agricoltura Gianmarco Centinaio . A Cagliari per un tavolo in prefettura sulla vertenza del latte, ...

Caso Diciotti - il ministro Centinaio : 'Il voto on line di M5S non mette a rischio il Governo'. Atti alla procura di Catania : Sono arrivati alla procura di Catania gli Atti firmati dal premier Giuseppe Conte e dai ministri Luigi Di Maio e Danilo Toninelli, allegati alla memoria del ministro dell'Interno Matteo Salvini sotto ...

Diciotti - Lega : no rischio da voto online : 14.50 "Non temiamo il voto online del M5S sul caso Diciotti e la piattaforma Rousseau non mette a rischio il governo, che è stabile e sta lavorando bene. Sono cose assolutamente diverse, aspettiamo il voto in Parlamento".Lo dice il ministro Centinaio (Lega). "Tutti i ministri,5 Stelle compresi,dicono che non è stata una decisione personale del ministro dell'Interno, ma collegiale. Allora dovrebbero votare sì anche per Centinaio, Conte, Di ...

Diciotti - il M5s si affida a "Rousseau" : lunedì consultazione con gli iscritti sul voto su Salvini : Gli iscritti si esprimeranno sull'autorizzazione o meno a procedere contro il vicepremier leghista, accusato di sequestro di persona per aver lasciato in mare 117 migranti

Caso Diciotti - ok del M5s a consultazione online per voto su Salvini - : Tramite la piattaforma Rousseau gli attivisti, probabilmente lunedì, decideranno la posizione dei pentastellati in merito alla richiesta di autorizzazione a procedere per il ministro dell'Interno, ...