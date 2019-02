Diciotti | dopo l’autodenuncia del governo la procura di Catania indaga il premier Conte e

ilfattoquotidiano

(Di domenica 17 febbraio 2019) Mezzoto per la vicenda della nave. Lo scrive il Corriere della Sera spiegando che ladiha iscritto nel registro degliti i nomi delGiuseppe, del vicepLuigi Di Maio e de ministro pentastellato per le Infrastrutture Danilo Toninelli. L’indagine, come anticipato nella giornata di ieri, è praticamente un atto dovutoche il Senato ha inviato allasiciliana i documenti dei tre esponenti del, allegati alla memoria difensiva presentata da Matteo Salvini davanti alla Giunta per le immunità di Palazzo Madama. Martedì prossimo i senatori guidati da Maurizio Gasparri sono chiamati a decidere la proposta da presentare in aula sulla richiesta di autorizzazione a procedere per sequestro di persona avanzata nei confronti del ministro degli Interni da parte dei tribunale dei ministri di. Salvini è ...