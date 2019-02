Diciotti | da verbali Giunta emerge orientamento per il ‘no’ da M5s

ilfogliettone

(Di domenica 17 febbraio 2019) Il 'no' all'autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini non l'hanno pronunciato. Ma dalle dichiarazioni rese durante le sedute dellaper le immunita' del Senato, che da due settimane sta esaminando la richiesta del Tribunale dei ministri di Catania, il lorosembra chiaro. I senatori del Movimento 5 Stelle componenti l'organismo di Palazzo Madama hanno condiviso alcuni passaggi della proposta del relatore Maurizio Gasparri di respingere la domanda dei magistrati siciliani, che accusano il leader della Lega di sequestro di persona aggravato per la vicenda, la nave della Guardia costiera rimasta fuori dal porto di Catania con 177 migranti a bordo.Con la lettura del resoconto della seduta di giovedi' (atto pubblicato sul sito istituzionale del Senato) si trova l'intervento della senatrice pentastellata Alessandra Riccardi che - e' scritto nel documento ...