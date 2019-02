Diciotti | Airola | “Voterò perché Salvini vada a processo M5s sempre contro gli scudi

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 febbraio 2019) Il senatore del Movimento Cinque Stelle Albertonella consultazione online su Rousseau che si aprirà alle 9 di lunedì voteràil ministro dell’Interno Matteoper sequestro di persona nel caso della nave. Una presa di posizione di peso che arriva dopo altri annunci pubblici. Per esempio quello –il– di Gianluigi Paragone, che a differenza diè al primo mandato da senatore ed è stato candidato non dopo un cursus da attivista, ma come quota della società civile., 48 anni, torinese di Moncalieri, è un esponente storico dei Cinquestelle. Prima di entrare nei meetup, ha fatto parte a lungo del movimento No Tav. E, in fondo, la pensa come il presidente della commissione Antimafia, il senatore Nicola Morra, anche lui parlamentare al secondo mandato e tutore dei principi fondativi del Movimento. ...