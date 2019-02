Deutsche Bank | HNA riduce ancora quota e scende al 6 | 3%

Deutsche Bank-Commerzbank : governo al lavoro per creare un campione nazionale nel settore bancario : Ha parlato del sostegno del governo ad un "campione nazionale" nel settore bancario, il ministro delle finanze tedesco Olaf Scholz sulla scia delle ultime speculazioni che vedono l'esecutivo tedesco ...

Deutsche Bank : Germania sull'orlo della recessione : L'avvio dell' economia tedesca nel 2019 è stato molto deludente, …, l'evoluzione di diversi indicatori chiave ciclici ci sta dicendo che l'economia tedesca sta andando verso una recessione'. Così ha ...

SPY FINANZA/ Iran - Nato - Deutsche Bank : la Germania sta scherzando col fuoco : L'Europa sembra muoversi in ordine sparso e la Germania sta prendendo decisioni che appaiono come provocazioni verso gli Stati Uniti

Deutsche Bank torna all'utile - ma il taglio dei costi non basta per il rilancio : MILANO - Deutsche Bank torna all'utile netto d'esercizio dopo quattro anni in rosso. Ma 341 milioni di euro sono un'inezia per il colosso tedesco, anche perché conditi da altri numeri ed elementi in ...

Deutsche Bank : nel 2018 colosso tedesco torna in redditività per prima volta dal 2014 : Il colosso bancario tedesco Deutsche Bank ha reso noto di essere tornato a fare profitti, su base netta, per il primo anno dal 2014, dunque in cinque anni circa. Nel 2018 la banca ha riportato utili ...

Piazza Affari - Deutsche Bank è positiva sul risparmio gestito : Gli analisti di Deutsche Bank hanno mantenuto la raccomandazione a buy sui seguenti titoli: Azimut , con target price a 15,50 euro Banca Generali , con prezzo obiettivo a 25 euro Banca Mediolanum , ...

Azimut - Deutsche Bank consiglia "buy". Titolo in rally : Brilla Azimut , che passa di mano con un aumento del 2,84% proseguendo l'onda rialzista della vigilia, innescata dal recente annuncio di una nuova metodologia di calcolo delle commissioni sui fondi ...

Che cosa pensa Deutsche Bank di politici e governi populisti negli Stati Ue : ...sia sul sistema giudiziario sia sulla burocrazia e se esercitato con un atteggiamento responsabile si tratta di un vantaggio che facilita nell'attuare le necessarie riforme strutturali nell'economia. ...

BANCHE E POLITICA/ Npl - la Bce affonda l'Italia e ignora Deutsche Bank : Dalla Bce arriva una mazzata per le BANCHE italiane. L'Eurotower non ha invece nulla da dire sul colosso tedesco dei derivati Deutsche Bank

Carige - la Bce e Deutsche Bank. Il 2018 visto da Sforza Fogliani : Invece in Italia abbiamo banche con bilanci intrisi di npl, in via di smaltimento grazie al cielo, i quali tuttavia non sono imputabili direttamente ai manager ma al cattivo andamento dell'economia ...

Il crollo di valore in Borsa rilancia l'ipotesi Deutsche-Commerzbank : ... proprio Scholz ha detto che il Paese ha bisogno di campioni bancari tedeschi per servire i colossi dell'industria tedesca nel mondo. Per rafforzare le due banche all'interno dei confini nazionali, ...

MPS - la Fondazione chiude con Deutsche Bank il procedimento su Santorini : La Fondazione Monte dei Paschi di Siena e Deutsche Bank hanno siglato un accordo transattivo "a saldo e stralcio" relativo al procedimento dinanzi al Tribunale di Firenze, nei confronti di Antonio ...

"Pace" tra Siena e Deutsche Bank : Si chiude con un accordo transattivo da 17,5 milioni di euro la disputa legale tra la Fondazione Mps e Deutsche Bank sul caso del derivato Santorini. L'ente senese, che ai tempi della vicenda ...

Fondazione Mps - transazione con Deutsche Bank : incassa 17 - 5 mln : Roma, 14 dic., askanews, - La Fondazione Monte dei Paschi di Siena e Deutsche Bank hanno siglato un accordo 'transattivo a saldo e stralcio in relazione al procedimento in corso innanzi al Tribunale ...