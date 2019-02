Death Stranding omaggia Marry Poppins con il nuovo personaggio presentato

Un fan realizza una custodia con lo stile della prima PlayStation per Death Stranding : L'attesa per Death Stranding cresce sempre di più. Il progetto di Kojima non ha ancora una data di lancio precisa e i fan sono costantemente alla ricerca di notizie sul gioco.Come segnala Dualshockers, proprio uno di questi fan ha deciso di realizzare un'opera piuttosto particolare, ovvero una custodia per Death Stranding che riprende le forme delle custodie della prima PlayStation.Anche se sulla parte frontale ci sono delle imprecisioni, come ...

"Death Stranding è diverso da qualsiasi cosa abbia mai visto" : Il regista dell'ultimo film di Mads Mikkelsen, Artic, ha avuto il privilegio di poter vedere con i propri occhi Death Stranding, e come tutti gli altri prima di lui non esprime che parole di elogio per l'attesissimo titolo di Hideo Kojima.Dopo aver visto il gioco, riporta Dualshockers, Joe Penna ha scritto su Twitter: "Non ho mai visto nulla del genere", mentre in un secondo tweet ha lodato Kojima come "il migliore, il top".Penna si unisce ...

"Death Stranding? Ci ho giocato e non siete pronti" : Non sappiamo quando Death Stranding arriverà sul mercato, non conosciamo esattamente il contesto narrativo e a conti fatti non sappiamo nulla o quasi del gameplay. Ovviamente c'è chi adora il mistero che circonda il progetto di Hideo Kojima e chi invece odia questa mancanza di informazioni. Poi ci sono alcuni privilegiati che il gioco lo hanno visto in primissima persona arrivando addirittura a provarlo.Al di là del confuso Mads Mikkelsen, vale ...

La demo di Death Stranding sconvolge il regista di Metal Gear Solid : le novità al 7 febbraio : Hideo Kojima l'ha fatto di nuovo. Dopo aver emozionato il popolo nerd con la saga di Metal Gear, il geniale game designer nipponico ha ora (ri)calamitato la sua attenzione grazie a Death Stranding. Il papà di Solid Snake, nonostante il travagliato "divorzio" da Konami e l'addio al franchise che lo ha reso famoso, ha infatti deciso di continuare determinato per la sua strada. E di regalare nuove avventure poligonali ai suoi tanti ...

Non avete ancora capito nulla di Death Stranding? Tranquilli - neanche Mads Mikkelsen : Quali sono il contesto narrativo e il setting di Death Stranding? Qual è il concept alla base del gameplay? Domande che al di là di supposizioni più o meno elaborate e credibili non hanno una risposta e a quanto pare anche chi è vicinissimo a Hideo Kojima e ha lavorato al progetto non ha compreso a pieno la visione del creatore di Metal Gear.Questo è ciò che traspare dalle parole di Mads Mikkelsen, attore molto apprezzato che nel gioco ricoprirà ...

Death Stranding : Kojima e Guerrilla hanno collaborato a stretto contatto : Michiel van der Leeuw, Techincal Director presso Guerrilla Games, ha raccontato il carattere della collaborazione instauratasi tra lo studio di Hideo Kojima e quello di Guerrilla. La i due studi hanno iniziato a tenersi in contatto poiché Guerrilla ha "prestato" a Kojima il suo motore grafico, Decima Engine, per la realizzazione di Death Stranding, riporta Metalgearinformer.Da questa condivisione, che non sorprende poi troppo trattandosi di due ...

Sam Lake di Remedy : Death Stranding "osa superare i limiti" : Sebbene Hideo Kojima e il suo team Kojima Productions siano stati molto criptici con quello che hanno rivelato e mostrato del loro Death Stranding, i loro colleghi sviluppatori di altri studi sono apparentemente molto più fortunati. Dal director di God of War, Cory Barlog, ai creatori di Horizon: Zero Dawn, Guerrilla Games, abbiamo sentito parlare di sviluppatori che hanno visto il gameplay di Death Stranding e ne sono rimasti molto colpiti.Ora, ...

Nuovi indizi suggeriscono un lancio nel 2019 per Death Stranding : Il lancio di Death Stranding di Kojima Productions è ancora avvolto nel mistero. Con le varie voci che si susseguono, è ancora incerto quando questo gioco sarà effettivamente sugli scaffali dei negozi. Tuttavia, Best Buy Canada sembra sapere in che anno possiamo aspettarci di vedere l'atteso titolo di Kojima. Secondo un post pubblicato dall'utente Reddit dogsaintnoodles, riportato da Dualshockers, la pre-order card di Best Buy Canada afferma che ...

L'attore Mads Mikkelsen è in possesso di moltissime informazioni su Death Stranding ma non può rivelare assolutamente nulla : L'attore di fama mondiale Mads Mikkelsen è attualmente impegnato nella promozione del suo prossimo film Arctic, in cui interpreta un uomo bloccato tra i ghiacci artici dopo un incidente aereo. Il film sembra abbastanza buono , ma per alcuni fan, è più interessante sapere qualche dettaglio su Mikkelsen e sul videogioco in cui è attualmente coinvolto, Death Stranding.In un recente AMA su Reddit, riportato da Dualshockers e focalizzato sulla ...

L'attore Troy Baker potrebbe aver svelato qualche indizio sull'uscita di Death Stranding : Come avrete forse visto, ultimamente sui social media è diventata molto popolare la "ten-year challenge". La sfida dei dieci anni sta facendo il giro su Twitter e Facebook e, a quanto pare, stanno partecipando anche delle celebrità. Troy Baker, talentuoso doppiatore, è intervenuto con un suo tweet che includeva Snow da Final Fantasy XIII e l'Uomo dalla Maschera d'Oro di Death Stranding.Come segnala Dualshockers, Ciò che ha reso interessante ...

Death Stranding uscirà nel 2019? Lo svela una curiosa #10YearsChallenge : Dopo il controverso "divorzio" da Konami e la fondazione della sua software house indipendente Kojima Productions, Hideo Kojima non è rimasto con le mani in mano. Il papà di Metal Gear ha infatti alzato il sipario su Death Stranding, progetto ancora avvolto nel mistero e destinato alle nostre fiammanti PlayStation 4. Un titolo che, nonostante i trailer e un primo - timido - video di gameplay, non è stato ancora inquadrato dalla community di ...

Guerrilla Games ha visto le prime due ore di Death Stranding ma il gioco non è ancora completo : Aki Saito di Kojima Productions ha svelato che Guerrilla Games ha avuto la possibilità di visionare le prime due ore di Death Stranding, riporta Dualshockers.Ieri, abbiamo parlato del viaggio di Hideo Kojima ad Amsterdam per visitare lo studio di Horizon Zero Dawn. Durante il suo incontro con Guerrilla, Kojima ha mostrato al team il suo Death Stranding e, come riportato in una precedente news, gli sviluppatori sono rimasti "a bocca aperta"In un ...

Il director di Horizon Zero Dawn ha visto Death Stranding ed è rimasto "senza parole" : Gli sviluppatori di Kojima Productions e Horizon Zero Dawn, Guerrilla Games, condividono un legame, dato che l'ultimo progetto di Hideo Kojima, Death Stranding, è in sviluppo con il Decima Engine di Guerrilla. Di conseguenza, Kojima si è recentemente recato negli uffici di Amsterdam di Guerrilla Games per mostrare loro quello che ha realizzato con il motore e, beh, sembra che i ragazzi di Guerrilla siano rimasti impressionati.Come segnala ...