DAVIDE DEVENUTO Il compagno di Serena Rossi | ' Ci siamo innamorati lontano da Upas'

Sanremo 2019 - Serena Rossi sul palco dell’Ariston : dal film-tv “Io sono mia” all’amore sbocciato sul set di Un Posto al sole con DAVIDE Devenuto : Serena Rossi arriva a Sanremo per omaggiare una grande voce italiana: Mia Martini. L’attrice ha infatti interpretato Mimì Bertè nel film-tv Io sono Mia, che verrà trasmesso il 12 febbraio su Rai 1 e che sul palco del teatro Ariston di Sanremo verrà presentato al grande pubblico. Serena celebrerà Mia cantando una delle canzoni più famose del suo repertorio: Gli uomini non cambiano, che nella vita della Bertè ha segnato una svolta con la ...

Un Posto Al Sole : DAVIDE DEVENUTO potrebbe lasciare temporaneamente la soap opera : Ci sono molte novità all'interno della soap opera 'Un Posto Al Sole ' riguardanti i personaggi principali: un esempio si ritrova nell'attore Davide Devenuto che, da molti anni, veste i panni di Andrea Pergolesi. Stanno incominciando a circolare voci di un possibile e temporaneo addio del protagonista in quanto impegnato nella nuova stagione della serie tv 'Rosy Abate': si tratterebbe di un colpo di scena. Nella fiction Mediaset con Giulia ...

Anticipazioni Rosy Abate 2 : DAVIDE DEVENUTO sarà il nuovo cattivo : Sono iniziate le riprese della seconda stagione di Rosy Abate che andrà in onda su canale 5 molto presto. A rivelarlo è stato Davide Devenuto che sarà il nuovo boss nella fiction con Giulia Michelini. Per chi non lo sapesse, tale attore è uno dei personaggi più amati di Un posto al sole. Ecco allora le primissime Anticipazioni di quello che accadrà nella nuova stagione....Continua a leggere