Dalla violenza al lavoro | ciò che la politica può fare a favore delle donne

Roma - ragazza 17enne si getta Dalla finestra : a gennaio aveva denunciato una violenza : A Roma una 17enne di origini autraliane è morta suicida dopo un lancio dal sesto piano di un palazzo in via Pomezia, vicino alla Piazza dei Re di Roma. Al momento della caduta la ragazza si trovava da una amica da cui era recata dopo la scuola, in un appartamento adibito a "Bed & breakfast" per studenti. La 17enne aveva sporto denuncia per aver subito una violenza sessuale il mese scorso ed ora la Procura di Roma sta procedendo per il reato ...

Bec Rawlings - Dalla violenza domestica ai combattimenti sul ring : «Mi dava calci, pugni e gomitate, mi ha ridotta all’incoscienza, ha distrutto tutte le mie cose e mi minacciata con un coltello dicendo che avrebbe ucciso me e i nostri figli». Bec Rawlings, 29enne campionessa australiana di arti marziali miste, lo ha raccontato più volte: la sua vita con il marito era un una vita di terrore. Sono passati sei anni. «Ogni giorno va meglio, ma sono una sopravvissuta» dice la regina della Bare knuckle boxing, la ...

Bangladesh - la premier Hasina verso netta vittoria. Elezioni macchiate Dalla violenza - almeno 19 morti : La premier bengalese, Sheikh Hasina ha gia' ottenuto un vantaggio di 19 seggi sull'opposizione aprendo la strada per una vittoria schiacciante alle Elezioni che sono state macchiate dalle violenze. Negli scontri sono morte almeno 19 persone. Il partito della premier, la Lega popolare bengalese, ha accusato il principale partito di opposizione, il Partito nazionalista del Bangladesh (Bnp), di "creare caos in tutto il Paese in modo organizzato" e ...

Violenza e razzismo - calcio illegale e politica impotente. 'A 12 anni Dalla morte di mio marito non è cambiato nulla' : Nelle parole della vedova Raciti il calcio che riscopre problemi irrisolti. Che fanno più paura perché insistono su un clima nel paese già surriscaldato dalla politica

Violenza e razzismo - calcio illegale e politica impotente. "A 12 anni Dalla morte di mio marito non è cambiato nulla" : Alla fine sono le parole a tracciare il solco su un desolante mercoledì di calcio. Sono quelle di Marisa Raciti, vedova dell'agente che perse la vita nel 2007 a Catania negli scontri con gli ultras, che amaramente osserva come "12 anni dopo non è cambiato niente nel calcio". Sono quelle di Kalidou Koulibaly, il difensore del Napoli che zittisce i buuu razzisti degli spalti di San Siro con la potenza del suo orgoglio "per il colore ...

L’amica geniale - su Timvision la scena di violenza censurata Dalla Rai : La censura colpisce L’amica geniale. La serie tratta dal libro di Elena Ferrante è stata oggetto di alcune modifiche nella puntata in onda martedì 11 dicembre su Rai1 che ha confermato il gradimento del pubblico sfiorando i 7 milioni di telespettatori. Nel secondo dei due episodi in programma, intitolato L’isola, Elena subisce violenza da parte di Donato Sarratore. Sul finire della sua vacanza a Ischia, infatti, la giovane conosce il ...

Ungheria - deputati dell’opposizione cacciati Dalla tv di Stato - inchiesta in Parlamento : “Violenza a pubblici ufficiali” : L’opposizione ungherese ha avviato un’inchiesta parlamentare dopo che alcuni rappresentanti, guidati dalla verde Bernadett Szel e dall’indipendente Akos Hadhazy, sono stati respinti con la forza dal personale di sicurezza dell’emittente di Stato per aver tentato di entrare negli studi televisivi e leggere le rivendicazioni dei manifestanti che da ormai una settimana stanno protestando contro la nuova legge voluta dal governo di Viktor Orbán e ...

L’amica geniale - la scena della violenza sessuale censurata Dalla Rai e trasmessa da HBO : L’amica geniale, la serie tv tratta dal romanzo di Elena Ferrante è un successo clamoroso. Anche le puntate andate in onda martedì 11 dicembre sono state seguitissime. Nel sesto episodio della serie tv si è consumata per mano di Donato Sarratore la violenza su Lenù ma c’è qualcosa che il pubblico italiano non sa. Quella scena, infatti, è stata censurata. Cioè il pubblico italiano ha visto solo una parte. La scena della violenza è senza ombra di ...