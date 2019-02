Curling | Mondiali Junior 2019 | azzurri sconfitti all’esordio dalla Nuova Zelanda

Curling – L’Italia maschile Juniores si qualifica per i Mondiali A! : Nella rassegna iridata gruppo B di Lohja, in Finlandia, la Nazionale azzurra si arrende soltanto in finale contro la Nuova Zelanda ma strappa comunque il pass per i prossimi Mondiali A di febbraio in Canada Inizia subito con un grande risultato il 2019 del Curling italiano. A Lohja, in Finlandia, la Nazionale azzurra Juniores maschile ha chiuso al secondo posto i Mondiali Gruppo B conquistando una splendida qualificazione per la prossima ...