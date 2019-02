Cuneo-Pro Piacenza finisce 20-0 | emiliani in campo con 7 giocatori Gravina furioso | “Un

Serie C – Il triste spettacolo del Pro Piacenza : in campo in 7 con il massaggiatore - contro il Cuneo finisce 20-0 : Il Pro Piacenza scende in campo con 7 giovani per evitare di essere escluso dal campionato di Serie C: la squadra costretta a schierare il massaggiatore, subisce 20 gol dal Cuneo Clamoroso quanto accaduto al Paschiero di Cuneo. Partita surreale nel pomeriggio di Serie C con il Pro Piacenza travolto dal Cuneo per 20 reti a 0. Il punteggio però è non è la cosa peggiore. La squadra ospite si è presentata in trasferta con soli 7 uomini, il ...

Serie C - il Pro Piacenza in campo a Cuneo con 7 baby calciatori e un allenatore diciannovenne : Piacenza - È una domenica surreale quella che ha visto come protagonista il Pro Piacenza. La squadra emiliana, obbligata a tornare in campo dalla Figc e dalla Lega Pro per non incappare nella quarta ...

Serie C Girone A - arbitri e programma della 25/a giornata : Olbia e Cuneo in sfida : La 25ª giornata del Girone A di Serie C inizierà con l’anticipo di sabato 9 febbraio alle 20:45 Pontedera - Arezzo, un derby molto importante per la zona play-off. Domenica 10 febbraio si concluderà la sesta giornata di ritorno del campionato 2018/2019 con le rimanenti partite. Si comincerà alle 14:30 con la maggior parte degli incontri, per terminare con le ultime due gare alle 18:30: Piacenza - Albissola e Pisa - Pistoiese. Alle 14:30 di ...

Serie C - 5 società penalizzate : -26 al Matera - -4 a Cuneo e Pro Piacenza : ROMA - Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare presieduto da Cesare Mastrocola ha sanzionato su segnalazione della CO.VI.SO.C. 5 societa' di Lega Pro. Per quanto riguarda il girone C , il ...

Serie C - penalizzati cinque club : Matera -26 - quattro punti a Cuneo e Pro Piacenza. Colpite anche Rieti e Reggina : Il Tribunale Nazionale della Federcalcio ha sanzionato su segnalazione della Covisoc 5 società di Lega Pro per diverse violazioni di natura amministrativa. Il Tfn ha inflitto 26 punti di ...